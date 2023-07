Soldado de EEUU que cruzó a Corea del Norte estuvo encarcelado en el Sur

El Comando de las Naciones Unidas dijo que había estado en una gira de orientación en el Área de Seguridad Conjunta (JSA) y agregó que se cree que está bajo c ustodia norcoreana.

Desde que terminó la guerra de Corea de 1950-1953, con un armisticio y no con un tratado de pa z, los dos países siguen técnicamente en conflicto, y su frontera , muy vigilada, consiste en una zona desmilitarizada.

La policía surcoreana explicó a la AFP que King había sido investigado por asalto en septiembre de 2022, pero que entonces no fue detenido.

En 2019, el entonces presidente estadounidense Donald Trump se reunió con el líder norcoreano Kim Jong Un en la localidad fronteriza de Panmunjom, e incluso estuvo en territorio norcoreano al cruzar la línea de demarcación.

Un testigo, que afirmó haber participado en la misma excursión, declaró al canal CBS News que el grupo había visitado uno de los edificios de la zona cuando “ese hombre soltó un sonoro ‘ja ja ja’ y se puso a correr entre los dos edificios”.

“Primero pensé que era una broma mala pero, cuando no regresó, me di cuenta de que no era una broma y entonces todo el mundo reaccionó y las cosas se volvieron una locura”, explicó.