Bukele destaca la proyección de crecimiento económico de El Salvador por el Banco Mundial

San Salvador, El Salvador. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, destacó este martes la proyección para 2026 de crecimiento del Banco Mundial (BM) para su país y que lo ubica como la tercera economía con mayor crecimiento de Latinoamérica. "El Banco Mundial pronostica que El Salvador será la tercera economía con mayor crecimiento en Latinoamérica en 2026 y la cuarta en Latinoamérica y el Caribe. Nadie se lo hubiera imaginado hace unos años. Paciencia y confianza", publicó Bukele en X. De acuerdo con las publicaciones del BM compartidas por Bukele, El Salvador crecería un 4,5% al cierre de 2026 y un 3,9% en 2027, un ajuste al alza respecto a sus proyecciones de junio pasado, que pronosticaban un 3,2 % en 2026 y un 3 % en 2027.

Así, según el informe del Banco Mundial 'Panorama económico de América Latina y el Caribe', El Salvador se situaría solo por detrás de Paraguay (4,7%) y la República Dominicana (4,7%) en América Latina, y en cuarta posición si incluimos a Guyana en el Caribe con un 23,7 %. "El Salvador (...) ha mantenido un crecimiento robusto, con un crecimiento anual promedio superior al 3 por ciento en los últimos años y la inversión privada desempeñando un papel crucial en dicha expansión", indica el informe del Banco Mundial. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Según el documento, esa tendencia en El Salvador se debe a "la fuerte reducción de la delincuencia observada a partir de 2022", que "eliminó una importante limitación a la actividad económica y, junto con los esfuerzos de consolidación fiscal, fortaleció la confianza del mercado".