El 'bromance' entre Trump y Musk se derrumba tras acusaciones mutuas

Washington, Estados Unidos.

Durante la campaña, Musk se convirtió en una de las principales herramientas de Trump, apareciendo en dos mítines y donando al menos 250 millones de dólares al candidato republicano, según señaló el diario The Washington Post.

"No parece tener el tipo de personalidad que refleje bien a Estados Unidos ", dijo.

Antes de las presidenciales de 2016, que Trump ganó, Musk (consejero delegado de Tesla y SpaceX y propietario de X y xAI entre otras empresas) declaró a la cadena CNBC que pensaba que el político y empresario no era "el mejor tipo" para el cargo de presidente.

La relación entre los dos controvertidos personajes, no obstante, ha sido desde hace años una montaña rusa.

El desencadenante que dinamitó la alianza entre dos socios que hasta ahora parecían inseparables fue el plan fiscal impulsado por Trump, que según la Oficina Presupuestaria del Congreso, un ente no partidista, incrementará la deuda del país en 2,4 billones de dólares durante la próxima década.

El martes, Musk calificó de "abominación repugnante" dicho proyecto fiscal y hoy dio un paso más y en su red social acusó al presidente de mentir cuando este dijo que había estado al tanto de sus pormenores.

"¡Falso. No me enseñaron este proyecto de ley ni una sola vez", dijo Musk en X poco después de que Trump pareciera dar por terminado ese imposible 'bromance': "Elon y yo teníamos una gran relación. No sé si seguirá así", señaló en la Casa Blanca.

Ese distanciamiento público acaparó de inmediato la atención de la 'magasfera', los seguidores del ideario 'Make America Great Again' del presidente, a la que se habían unido los partidarios de Musk.

"Estamos confundidos, ¿siguen siendo buenos amigos o no?", señalaba en tono irónico uno de ellos, mientras muchos otros se apresuraron a preguntar al chatbot Grok qué estaba pasando entre ambos y quién tiene la razón. EFE