UE pide una transición pacífica en Venezuela "respetuosa con su soberanía"

Bruselas, Bélgica

"La UE ha declarado en repetidas ocasiones que Nicolás Maduro carece de la legitimidad de un presidente elegido democráticamente y ha abogado por una transición pacífica hacia la democracia en el país, liderada por Venezuela y respetuosa con su soberanía", apuntó un comunicado de la alta representante europea, Kaja Kallas, con el respaldo de 26 Estados miembros (todos menos Hungría).

La Unión Europea (UE) llamó este domingo a una transición pacífica en Venezuela "respetuosa con su soberanía" y pidió "calma y moderación".

Asimismo, el comunicado añadió que "debe respetarse el derecho del pueblo venezolano a determinar su futuro" y hizo "un llamamiento a la calma y la moderación de todos los actores, con el fin de evitar una escalada y garantizar una solución pacífica a la crisis".

"He hablado con el secretario de Estado (estadounidense) Marco Rubio y con nuestro embajador en Caracas. La UE está siguiendo de cerca la situación en Venezuela", dijo la alta representante a través de un mensaje en redes sociales, y añadió que la UE hace "un llamamiento a la moderación.

Asimismo, Kallas también insistió en que "la UE ha declarado en repetidas ocasiones que Maduro carece de legitimidad y ha defendido una transición pacífica".

Sin embargo, añadió que "en cualquier circunstancia, deben respetarse los principios del Derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas" y aseguró que "la seguridad de los ciudadanos de la UE en el país es nuestra máxima prioridad".

El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos llevó a cabo este sábado "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela" y dijo haber capturado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, y haberlos sacado del país.

Trump confirmó el ataque pocas horas después de que se reportaran explosiones y sobrevuelos de aeronaves militares en Caracas y otras zonas del país.

Por su parte, Rubio aseguró que Maduro se enfrentará a un juicio penal en Estados Unidos y que ahora que el líder venezolano ha sido capturado no se esperan nuevas acciones militares en el país, según afirmó el senador republicano Mike Lee tras una conversación. EFE