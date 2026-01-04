  1. Inicio
UE pide una transición pacífica en Venezuela "respetuosa con su soberanía"

La Unión Europea (UE) destacó que "debe respetarse el derecho del pueblo venezolano a determinar su futuro" y hizo "un llamamiento a la calma y la moderación de todos los actores

  • Agencia EFE
La Unión Europea (UE) llamó este domingo a una transición pacífica en Venezuela "respetuosa con su soberanía" y pidió "calma y moderación".
Bruselas, Bélgica

"La UE ha declarado en repetidas ocasiones que Nicolás Maduro carece de la legitimidad de un presidente elegido democráticamente y ha abogado por una transición pacífica hacia la democracia en el país, liderada por Venezuela y respetuosa con su soberanía", apuntó un comunicado de la alta representante europea, Kaja Kallas, con el respaldo de 26 Estados miembros (todos menos Hungría).

Trump lanza advertencia a Delcy Rodríguez tras caída de Maduro

Asimismo, el comunicado añadió que "debe respetarse el derecho del pueblo venezolano a determinar su futuro" y hizo "un llamamiento a la calma y la moderación de todos los actores, con el fin de evitar una escalada y garantizar una solución pacífica a la crisis".

"He hablado con el secretario de Estado (estadounidense) Marco Rubio y con nuestro embajador en Caracas. La UE está siguiendo de cerca la situación en Venezuela", dijo la alta representante a través de un mensaje en redes sociales, y añadió que la UE hace "un llamamiento a la moderación.

Asimismo, Kallas también insistió en que "la UE ha declarado en repetidas ocasiones que Maduro carece de legitimidad y ha defendido una transición pacífica".

Sin embargo, añadió que "en cualquier circunstancia, deben respetarse los principios del Derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas" y aseguró que "la seguridad de los ciudadanos de la UE en el país es nuestra máxima prioridad".

El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos llevó a cabo este sábado "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela" y dijo haber capturado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, y haberlos sacado del país.

Trump confirmó el ataque pocas horas después de que se reportaran explosiones y sobrevuelos de aeronaves militares en Caracas y otras zonas del país.

Por su parte, Rubio aseguró que Maduro se enfrentará a un juicio penal en Estados Unidos y que ahora que el líder venezolano ha sido capturado no se esperan nuevas acciones militares en el país, según afirmó el senador republicano Mike Lee tras una conversación. EFE

