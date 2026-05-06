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Avión con pacientes de hantavirus sufre un fallo eléctrico

Hasta la llegada de una nueva aeronave y la resolución de la situación, el avión ambulancia permanecerá en la pista del aeródromo

  • Actualizado: 06 de mayo de 2026 a las 14:08 -
  • Agencia EFE
Avión con pacientes de hantavirus sufre un fallo eléctrico

El brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius dejó un total de ocho personas contagiadas.

 Foto: EFE
Madrid, España

El avión ambulancia que traslada a dos personas contagiadas de hantavirus en el crucero MV Hondius desde Cabo Verde a Países Bajos, y que tuvo que parar en la isla española de Gran Canaria por un fallo eléctrico, permanecerá en la pista del aeropuerto hasta la llegada de una nueva aeronave que completará el traslado.

El avión llegó a la isla canaria después de que Marruecos no le permitiera parar en su territorio. Al hacer la escala, el médico del avión informó de un fallo en el sistema eléctrico de soporte asistencial de un paciente, informaron fuentes del Ministerio español de Sanidad.

El aparato, que permanece en el interior del avión con soporte eléctrico del aeropuerto, no representa peligro alguno para la salud pública, aseguran las fuentes.

¿Cuántos muertos hay por el brote de hantavirus y qué se sabe de ellos?

Hasta la llegada de una nueva aeronave y la resolución de la situación, el avión ambulancia permanecerá en la pista del aeródromo.

El avión había partido del aeropuerto internacional Praia y tiene como destino la ciudad de Ámsterdam.

¿Qué se sabe de los ocho contagiados de hantavirus del crucero MV Hondius?

El MV Hondius, por su parte, zarpó hoy desde Cabo Verde y se dirige hacia la isla española de Tenerife, también en las islas Canarias, a donde está previsto que llegue el sábado para que sus actuales pasajeros y tripulantes, que ya no tienen síntomas, sean evacuados a sus países de origen.

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Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

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