Avión con pacientes de hantavirus sufre un fallo eléctrico

Madrid, España

El avión ambulancia que traslada a dos personas contagiadas de hantavirus en el crucero MV Hondius desde Cabo Verde a Países Bajos, y que tuvo que parar en la isla española de Gran Canaria por un fallo eléctrico, permanecerá en la pista del aeropuerto hasta la llegada de una nueva aeronave que completará el traslado.

El avión llegó a la isla canaria después de que Marruecos no le permitiera parar en su territorio. Al hacer la escala, el médico del avión informó de un fallo en el sistema eléctrico de soporte asistencial de un paciente, informaron fuentes del Ministerio español de Sanidad.

El aparato, que permanece en el interior del avión con soporte eléctrico del aeropuerto, no representa peligro alguno para la salud pública, aseguran las fuentes.