Ascienden a 75 los portugueses muertos por terremotos en Venezuela

Lisboa, Portugal

El Gobierno de Portugal confirmó este miércoles que el número de ciudadanos portugueses fallecidos por los devastadores terremotos en Venezuela asciende a 75, doce de ellos menores de edad, mientras que otros 66 siguen desaparecidos.

Una fuente del Ministerio de Exteriores luso precisó que de las 75 víctimas mortales, 65 también tenían nacionalidad venezolana.

Los dos seísmos, de magnitud 7,2 y 7,5, registrados el miércoles de la semana pasada con apenas 39 segundos de diferencia, sacudieron el litoral Caribe de Venezuela y hasta el momento han causado al menos 2.295 muertos y 11.267 heridos, según el último balance de las autoridades venezolanas.