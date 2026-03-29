  1. Inicio
  2. · Mundo

Agentes del ICE permanecerán en los aeropuertos de Estados Unidos

El freno de operaciones del DHS cumplió este domingo 44 días, con lo que ya es el cierre parcial o total del Gobierno más largo en la historia de Estados Unidos

  • Actualizado: 29 de marzo de 2026 a las 11:54 -
  • Agencia EFE
Agentes del ICE permanecerán en los aeropuertos de Estados Unidos

"ICE está ahí para ayudar a nuestros hermanos y hermanas de la TSA. Estaremos ahí mientras nos necesiten", dijo el zar de la frontera de USA, Tom Homan.

EFE
ESTADOS UNIDOS

El zar de la frontera de Estados Unidos, Tom Homan, avisó este domingo que los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) permanecerán en los aeropuertos hasta que sus operaciones vuelvan "100 % a la normalidad" mientras se prolonga el cierre del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

"Vamos a continuar con la presencia de ICE ahí hasta que los aeropuertos sientan que están al 100 % en una posición donde puedan tener operaciones normales", advirtió Homan en una entrevista con el programa dominical 'Face The Nation' de CBS.

Las colas en los aeropuertos de EE UU persisten pese al despliegue del ICE

El funcionario justificó por razones de seguridad el despliegue de ICE que ordenó el presidente Donald Trump en los aeropuertos ante el absentismo de los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, en inglés), quienes llevan casi un mes y medio sin recibir su sueldo por el cierre del DHS.

Al menos 460 agentes de la TSA, quienes no reciben pago durante el cierre, han renunciado mientras hay un nivel de absentismo promedio del 11% diario de estos funcionarios, lo que en algunos aeródromos supera el 50 %, advirtió el miércoles al Congreso la administradora interina de la agencia, Ha Nguyen McNeill.

Homan avisó que "si menos agentes de la TSA vuelven" al trabajo después del cierre, "eso significa que se mantendrán los más agentes del ICE" en los aeropuertos.

"ICE está ahí para ayudar a nuestros hermanos y hermanas de la TSA. Estaremos ahí mientras nos necesiten, hasta que regresen a las operaciones normales, si les gusta que esos aeropuertos estén seguros", insistió el funcionario.

El freno de operaciones del DHS cumplió este domingo 44 días, con lo que ya es el cierre parcial o total del Gobierno más largo en la historia de Estados Unidos, ante los desacuerdos entre demócratas y republicanos sobre restricciones al ICE.

El último intento por reabrir el DHS fracasó, pues el Senado aprobó el viernes un plan bipartidista para financiar al departamento con excepción de ICE, pero los republicanos de la Cámara de Representantes bloquearon el esfuerzo al insistir en que debe financiarse por completo a la dependencia.

Ante la parálisis, Trump anunció el jueves una orden ejecutiva para instruir al nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, que pague "de inmediato" a los agentes del TSA para hacer frente a la "situación de emergencia" y "detener el caos en los aeropuertos", lo que se prevé que comience el lunes.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias