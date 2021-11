El programa terminó por orden judicial pero, desde entonces, grupos humanitarios han trabajado para restablecer la conexión entre esos menores y sus padres y madres, muchos de los cuales han sido deportados a sus países de origen, principalmente en América Central.

El grupo Kids in Need of Defense (KIND) “es parte de este proyecto para reunificar las familias con sus niños que fueron separados a la fuerza hace más de tres años”, afirmó la presidenta de la organización, Wendy Young.

“Este nuevo esfuerzo se enfoca en proporcionar a las familias separadas el acceso a la información precisa, oportuna y confiable sobre reunificación puesta en marcha por el Gobierno de el presidente Joe Biden”, añadió.