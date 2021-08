Migrantes varados en México exigen agilizar trámites de refugio

Tapachula, México.

Cientos de migrantes haitianos que llevan meses varados en la ciudad mexicana de Tapachula, en el suroriental estado de Chiapas, protestaron este lunes ante las autoridades para exigir que se agilicen los trámites para obtener la documentación para instalarse en otras ciudades.

Con cartulinas en mano, hombres, mujeres y niños se plantaron frente a las instalaciones de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) porque dicen estar desesperados tras tanto tiempo retenidos en esta ciudad fronteriza con Guatemala.



Erik Lince, un migrante haitiano, dijo a Efe que la ciudad de Tapachula, ya no aguanta a más migrantes porque no hay empleos para poder subsistir.



También aseguró que hay riesgos de contagio de covid-19 por el alto número de migrantes varados, muchos de los cuales duermen en las calles.



Los extranjeros también gritaron que no debe haber más abusos por parte de las corporaciones, que supuestamente los extorsionan y roban.

María Bolívar, otra haitiana, denunció que agentes llevan presos a migrantes a la estación migratoria Siglo XXI y los sueltan días después a altas horas de la noche.



También que personal del Instituto Nacional de Migración (INM) los traslada hasta la frontera con Guatemala, desde donde tienen que regresar caminando para seguir su trámite de solicitud de asilo o refugio.

La migración aumentó en México desde octubre de 2018, cuando caravanas con miles de migrantes, en su mayoría centroamericanos, comenzaron a ingresar al país para llegar a Estados Unidos.

Con la llegada este año de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos volvió a aumentar el flujo migratorio desde Centroamérica hacia ese país ante la expectativa de que levantara las restricciones de su antecesor, Donald Trump.

El cruce de indocumentados no deja de crecer y durante el presente año, han sido arrestados más de un millón de migrantes a lo largo de la frontera, mientras miles quedan varados en México.