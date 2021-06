Tras cumbre Biden-Putin, Rusia saluda el "sentido común" de EEUU sobre diálogo

Moscú.



Rusia se congratuló el jueves por el compromiso de los presidentes Vladimir Putin y Joe Biden de dialogar sobre "seguridad estratégica" y desarme nuclear, y consideró que Estados Unidos retorna al "sentido común" tras la cumbre entre los dos dirigentes.



Putin y Biden suscribieron un corto texto en el que afirman su voluntad de establecer un "diálogo sobre estabilidad estratégica", en especial en el control de armamento nuclear, después de que Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, se retirara de acuerdos bilaterales y multilaterales.



"Aunque es un texto muy corto, es un documento común sobre estabilidad estratégica que es responsabilidad de nuestros países no solamente ante sus pueblos, sino ante el mundo entero" estimó Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, a radio Eco de Moscú.



Por su parte, el viceministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguei Riabkov, calificó la perspectiva de un diálogo sobre desarme nuclear y el rechazo a la guerra atómica de "éxito real".



Tras la ampliación in extremis del tratado de desarme New Start a principios de año por Joe Biden, "es el segundo paso de Washington en dirección de un retorno al sentido común" dijo, citado por el diario Kommersant.



Rusia y Estados Unidos poseen, juntos, más del 90% de las armas nucleares en el mundo, según el informe 2020 del Instituto internacional de búsqueda sobre la paz de Estocolmo (Sipri).



Al término de la cumbre de Ginebra, Putin y Biden consideraron constructivo el diálogo, aunque constataron su rivalidad y sus profundas divergencias en varios ámbitos.