EEUU teme escasez de gasolina tras ciberataque a red de oleoductos

Washington, Estados Unidos.

El ciberataque a una importante red de oleoductos en Estados Unidos generó temores de escasez de gasolina, motivando compras por nerviosismo y la suspensión temporal del gobierno de las normas antipolución en tres estados y la capital federal para asegurar el suministro.



Cientos de estaciones de servicio en el sureste del país reportaron estarse quedando sin combustible mientras los clientes hacían fila para llenar sus tanques, señalaron analistas.



Un ataque de 'ransomware' el viernes a Colonial Pipeline obligó a la compañía a cerrar toda su red, pero funcionarios de la administración del presidente Joe Biden instaron a la calma y dijeron que la situación es solo temporal.





Colonial Pipeline, que transporta cerca del 45% de los combustibles consumidos en la costa este del país, ha dicho que apunta a reanudar completamente la distribución para el fin de semana.



En la Casa Blanca, la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, dijo que algunas áreas "pueden sentir una escasez de suministro hasta que el servicio de Colonial se reanude por completo".



Sin embargo, "no debería haber motivos para acaparar gasolina, especialmente a la luz del hecho de que el oleoducto debería estar sustancialmente operativo para fines de esta semana y durante el fin de semana", dijo a periodistas.



El 8,5% de las estaciones de servicio en Carolina del Norte, el 7,7% en Virginia, el 5,8% en Georgia y el 2,8% en Florida no tenían gasolina la tarde el martes, según Patrick De Haan, analista del sitio especializado GasBuddy.



El precio promedio en el país de un galón de gasolina (3,79 litros) estaba en 2,97 dólares, "su nivel más alto desde 2018", dijo.

Sin gasolina antes de que caiga el sol"

"Nos quedaremos sin gasolina antes de que caiga el sol si esto sigue así", dijo a la AFP un gerente de una estación de servicio en Raleigh, Carolina del Norte.



"Todo el mundo está viendo las noticias, ya sabes, se asustan, luego salen corriendo y compran gasolina. Están llenando bidones y todo".



Algunos temen que la disrupción provoque un aumento en los precios justo antes del feriado del Día de los Caídos, el 31 de mayo, inicio no oficial de la temporada de viajes estival.



Para aliviar la situación, el gobierno de Biden ya concedió a partir del domingo mayor flexibilidad para el transporte de productos refinados por carretera.



Y el martes, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) otorgó "una exención temporal para garantizar que haya un suministro adecuado de gasolina disponible en las áreas afectadas hasta que se pueda restablecer el suministro normal a la región".

La medida de la EPA suspende las reglas de aire limpio que requieren que las áreas urbanas usen combustible con aditivos que hacen que la gasolina sea menos contaminante pero también más cara.



La exención "es necesaria para tomar medidas para minimizar o prevenir la interrupción del suministro de gasolina a los consumidores", explicó el administrador de la EPA, Michael Regan.



Esta disposición regirá hasta el 18 de mayo y concierne a la capital, Washington, así como a los estados de Maryland, Pensilvania y Virginia.