Congreso de El Salvador, controlado por Bukele, destituye al fiscal general

San Salvador, El Salvador.

Las Asamblea Legislativa de El Salvador destituyó esta sábado al fiscal general, Raúl Melara, por supuestamente tener vínculos con un partido opositor.



La iniciativa, que no se encontraba en agenda y no fue discutida por ninguna comisión, fue aprobada por 64 votos de los partidos Nuevas Ideas (NI), Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Partido de Concertación Nacional (PCN).



Esta moción se presentó después de que los mismos legisladores votaran por destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).



La iniciativa se produjo, según el decreto aprobado, por un supuesto vinculo de Melara con la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena).



Melara asumió como fiscal general en enero de 2019 para un período de tres años, con la opción de buscar la reelección.



El letrado negó, al iniciar su gestión, tener dichos vínculos con Arena y aseguró que solo era amigo de un excandidato a la Presidencia.



"No tengo ninguna vinculación ni de tipo material ni de tipo formal con ningún partido político" y "niego que haya existido una donación directa a Arena", dijo a periodistas.



Ante la publicación de fotografías con el entonces aspirante presidencial por Arena, Carlos Calleja, y sin confirmar la veracidad de las imágenes, dijo que únicamente "ha existido una amistad por muchos años".



Diferentes sectores criticaron a Melara por no levantar cargos contra los involucrados en el ingreso del presidente Nayib Bukele con militares armados con fusiles de asalto a la Asamblea Legislativa en febrero de 2020.



"Creo que fueron excesos, sí creo que fue un exceso la militarización de la Asamblea Legislativa. No podemos determinar jurídicamente un hecho de violencia porque no lo tenemos documentado", dijo Melara en una entrevista televisiva.



Tras la votación de la destitución, el partido NI propuso a Rodolfo Delgado para ocupar el cargo, quien fue en el pasado asesor de la Fiscalía en la gestión de ex fiscal Douglas Meléndez.