EEUU "prestará" 2,5 millones vacunas de AstraZeneca a México

Estados Unidos planea enviar millones de dosis de la vacuna contra el covid-19 de AstraZeneca a sus vecinos México y Canadá, anunció el jueves la Casa Blanca.



Se prevén 2,5 millones de dosis para México y 1,5 millones para Canadá, informó Jen Psaki, secretaria de prensa del presidente Joe Biden, sin precisar las fechas de envío.



"Estamos evaluando cómo podemos darles las dosis", dijo. El proyecto "aún no está completamente finalizado. Es en lo que estamos trabajando, para Canadá y México".



La vacuna de AstraZeneca fue aprobada en ambos países, pero aún está esperando la luz verde de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).



Psaki explicó que las entregas de vacunas a estos grandes socios comerciales de Estados Unidos se realizarían en forma de préstamo, reembolsado con futuras dosis de AstraZeneca cuando Canadá y México tengan sus propios excedentes.



"Nuestra primera prioridad sigue siendo vacunar a la población estadounidense", explicó la portavoz, agregando sin embargo que "la realidad es que la pandemia no conoce fronteras".

Asegurarse de que los vecinos de Estados Unidos también tengan controlada la pandemia es un "paso crucial", indicó.



Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, fue un poco más categórico.



"Me consultan si es veraz que hay un acuerdo de vacunas con EU (Estados Unidos) en seguimiento a la conversación entre los Presidentes [Andrés Manuel] López Obrador y [Joe] Biden. Sí, es correcta la información", tuiteó en respuesta a una nota periodística.



Ebrard agregó que este viernes a las 09H00 locales (15H00 GMT) ofrecerá más detalles.



"Todavía estamos trabajando en ello", afirmó.



Biden y López Obrador sostuvieron una reunión virtual a inicios de marzo en la que se abordaron temas clave de la agenda bilateral como la migración, pero también el acceso a las vacunas contra el covid-19.



El mandatario mexicano ha criticado reiteradamente el "acaparamiento" que los países más ricos del mundo harían de la producción de vacunas contra el nuevo coronavirus.



México ha recibido solo 870.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca tras un acuerdo con el fabricante de India, aunque el gobierno firmó en diciembre un convenio preliminar de compra con el laboratorio para adquirir 77,4 millones de dosis.

El país de 126 millones de habitantes es el tercero en el mundo con más víctimas mortales por covid-19 después de Estados Unidos y Brasil, con casi 196.000 fallecidos desde que se declaró la pandemia hace un año.



Hasta la fecha ha recibido 7,16 millones de vacunas de distintas marcas de las cuales ha aplicado 4,73 millones.



Por otro lado, la Agencia Europea de Medicamentos estimó el jueves que la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca, suspendida en varios países europeos por temor de que causara episodios de trombos sanguíneos, es "segura y eficaz".