México endurece medidas de seguridad en sus fronteras por ola migratoria

Ciudad de México.

México restringirá desde este viernes el tránsito terrestre para actividades no esenciales en las fronteras del norte y el sur del país y desplegará medidas de control sanitario para frenar la covid-19, informó este jueves la Secretaría de Relaciones Exteriores.



"Para prevenir la propagación de covid-19, impondrá a partir del 19 de marzo de 2021, restricciones al tránsito terrestre para actividades no esenciales en su frontera norte y sur", detalló la dependencia en redes sociales.





La Cancillería añadió que el Gobierno "desplegará medidas de control sanitario en el norte y sur del país" y que las restricciones estarán vigentes hasta el 21 de abril.



México y Estados Unidos tienen cerrada su frontera común para viajes no esenciales desde marzo de 2020 por la pandemia.



Pero hasta el momento, México no había anunciado este tipo de restricciones en la frontera sur con Guatemala, que no obstante permanece vigilada por militares desde 2019 para frenar las caravanas de migrantes centroamericanos.



Aunque el Gobierno atribuye el anuncio de este jueves a la pandemia, coincide con un aumento de los flujos migratorios a raíz del comienzo de la Administración de Joe Biden en Estados Unidos.



Biden reanudó el 19 de febrero el procesamiento de 25.000 solicitantes de asilo devueltos a México bajo el Protocolo de Protección de Migrantes (MPP, en inglés), conocido como "Remain in Mexico" (Permanecer en México), instaurado por el anterior presidente, Donald Trump (2017-2021).

Vea: Así son las "jaulas" en las que los niños migrantes pasan hambre y no ven la luz del sol



Estados Unidos se encamina a ver en la frontera suroeste con México más migrantes que en los últimos 20 años, pero expulsa a la mayoría de los adultos y grupos familiares, afirmó el martes el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.



La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés) reportó la detención de 100.441 migrantes indocumentados en febrero, frente a los 78.442 de enero.



Mayorkas rechazó el miércoles en el Congreso que exista una "crisis migratoria" al apuntar a la "crisis humanitaria" creada por las políticas de Trump. EFE