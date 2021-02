Trump reaparece en la escena política pidiendo unidad a republicanos

Washington, Estados Unidos.

Donald Trump regresa este domingo a la escena política ante un público ultraconservador, con la determinación de retomar el control de un Partido Republicano debilitado, que se pregunta si el exmandatario estadounidense podrá ganar las presidenciales de 2024.



Trump dará un discurso público por primera vez desde que abandonó la Casa Blanca hace más de un mes, en el gran evento anual de los conservadores estadounidenses, que comenzó el viernes en Orlando (Florida).



El 45º presidente estadounidense será bien recibido. Muchos participantes del encuentro siguen llevando gorras, banderas y objetos con su nombre e incluso hay una estatua del multimillonario en medio de la sala de conferencias.



Pero la figura de Trump suscita divisiones en el seno de su partido. Sus cuatro años de mandato terminaron con la pérdida de la Casa Blanca y del Congreso, así como un juicio político contra él.



El Senado lo absolvió en enero del cargo de incitación a la insurrección, después de que varios de sus seguidores asaltaran el Congreso el mes pasado.



Tanto sus aliados como sus opositores se preguntan ahora si el expresidente de 74 años anunciará este domingo su intención de disputar las elecciones en 2024.

Tal vez no lo haga directamente, indicaron los organizadores del acto, pero Trump podría sugerir esa posibilidad.



En su primer discurso desde su salida de la Casa Blanca, el empresario abordará "el futuro del Partido Republicano y del movimiento conservador", indicó su entorno a la AFP.



"No vamos a crear nuevos partidos, no vamos a dividir nuestro poder. Seremos unidos y poderosos como nunca antes", dirá, según extractos de su discurso previsto por la tarde, que publicó el canal Fox News.