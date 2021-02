Trump pide a republicanos que se rebelen contra McConnell en el Senado

Washington, Estados Unidos.

Donald Trump pidió el martes a los senadores republicanos que dejen de tener a Mitch McConnell como su líder en el Senado luego de que el legislador dijera que el expresidente estadounidense era "práctica y moralmente responsable" del asalto al Capitolio el 6 de enero.



"El Partido Republicano nunca más podrá ser respetado o fuerte con 'líderes' políticos como el senador Mitch McConnell a la cabeza", dijo Trump en un comunicado de tono mordaz, en el que advirtió que de seguir con McConnell al frente de la bancada los republicanos "no volverán a ganar".

Vea: Presentan primera demanda contra Trump por asalto al Capitolio

Noticia en desarrollo...