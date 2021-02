El fiscal de Manhattan recibe declaraciones de impuestos de Trump

Nueva York, Estados Unidos.

El fiscal de Manhattan Cyrus Vance, que investiga a Donald Trump por presunto fraude impositivo, bancario y de seguros, obtuvo las declaraciones de impuestos del expresidente estadounidense tras una larga batalla legal, dijo el martes un portavoz.



"Nuestro despacho obtuvo los documentos el lunes", dijo a la AFP Danny Frost, portavoz de Vance.



Hace más de un año que el fiscal Vance intentaba obtener las declaraciones de impuestos y otros documentos fiscales de Trump de 2011 a 2018, pero su bufete contable Mazars se negaba a entregarlos.



Inicialmente, la investigación del fiscal se centraba en pagos efectuados a la actriz pornográfica Stormy Daniels y a otra presunta amante de Trump para comprar su silencio, en violación de la ley estadounidense de financiación electoral.



Pero la fiscalía la amplió luego a "posibles comportamientos delictivos en el seno de la Organización Trump", la empresa que reagrupa los negocios del exmagnate inmobiliario y que no cotiza en bolsa, como fraude impositivo y de seguros.



La Corte Suprema de Estados Unidos denegó el lunes la petición final de los abogados de Trump para impedir que sus declaraciones de impuestos fueran entregadas al fiscal de Manhattan.



"Esta investigación es la continuación de la mayor caza de brujas política en la historia de nuestro país", dijo Trump tras el fallo.



"La Corte Suprema no debería haber permitido jamás esta 'expedición de pesca'" de Vance, sostuvo. "Seguiré luchando, así como lo he estado haciendo por los últimos cinco años (incluso antes de que fuera exitosamente electo), a pesar de todos los crímenes electorales que se cometieron contra mí. ¡Ganaré!", aseguró.



Durante su campaña electoral, Trump prometió publicar sus declaraciones de impuestos, pero nunca lo hizo. Fue el primer presidente desde Richard Nixon que se negó a difundir sus declaraciones fiscales.



Según la prensa estadounidense, los investigadores de la fiscalía interrogaron recientemente a empleados del Deutsche Bank, apoyo financiero de Trump y su holding durante años, así como a empleados de su empresa de seguros, Aon.



También entrevistaron al exabogado personal de Trump, Michael Cohen, que cumple prisión domiciliaria. Cohen dijo al Congreso que Trump y su empresa inflaban o reducían artificialmente el valor de sus activos para obtener préstamos bancarios o reducir impuestos.

Si las sospechas se confirman y Trump es inculpado, el caso podría culminar con el encarcelamiento del expresidente neoyorquino, que reside en su club de golf de Mar-a-Lago, Florida, desde que dejó la Casa Blanca el 20 de enero pasado.



Una investigación del diario The New York Times que obtuvo información sobre dos décadas de impuestos de Trump y sus empresas reveló en septiembre que el expresidente ha sufrido fuertes pérdidas, tiene grandes deudas y ha evitado pagar impuestos federales sobre la renta en 11 de los 18 años examinados.



En 2016 y 2017 pagó apenas 750 dólares en impuestos, según ese diario.