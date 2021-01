Paso a paso: cómo aplicar al Daca

Redacción.



Luego de que el programa Acción Diferida Para los Llegados en la Infancia (Daca) estuviera en un limbo jurídico, son miles de jóvenes los que buscan aplicar nuevamente al programa migratorio.



El Daca, creado por el expresidente Barack Obama el 15 de junio de 2012, protege de la portación a indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo menores de 16 años.



Durante el mandato de Trump peligró la continuidad del Daca, sin embargo en junio de 2020 la Corte Suprema tachó de ilegal la decisión del magnate de desamparar a miles de indocumentados. Hasta ese entonces se registraban más de 700,000 dreamers (soñadores).

Requisitos para aplicar a Daca

Estos son los requisitos y el paso a paso que cada joven debe considerar para aplicar al Daca. Es importante recordar que antes de iniciar el trámite debe consultar su caso con un abogado de inmigración.

1. Debe haber tenido o ser menor de 31 años de edad ante del 15 de junio de 2012.



2. Haber llegado a Estados Unidos antes de cumplir 16 años de edad.



3. Haber residido continuamente en Estados Unidos desde el 15 de junio de 2007, hasta el presente.

Para esto debe sustentar con documentos su presencia física en este país. Los documentos pueden ser:

Récord médico

Récord de escuela

Talón de un cheque

Contrato o evidencia de una transacción económica (con nombre, fecha y dirección)

Récord de empleo

Algún pago de utilidad de una casa

Ticket de tránsito

Si el aplicante no tiene ninguno de los documentos detallados anteriormente, puede presentar otros secundarios como ser:

Acta de nacimiento de un hijo que haya nacido en Estados Unidos

Récord médico o de escuela de los hijos



4. Haber estado físicamente presente en Estados Unidos el 15 de junio de 2012 (cuando Obama creó Daca), y al momento de presentar la petición de Consideración de Acción Diferida ante Uscis (Servicios de Ciudadanía e Inmigracion).



5. No haber tenido estatus legal el 15 de junio de 2012. Por ejemplo, si al momento del anucio del Daca se encontraba en Estados Unidos de manera legal (como ser una visa), no puede aplicar.



6. Se encuentra actualmente en la escuela, se ha graduado u obtenido un certificado de finalización de la escuela secundaria, ha obtenido un Certificado de Desarrollo de Educaicón General (GED), o es un veterano con licenciamiento honorable de la Guardia Costera o las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.



7. No ha sido condenado por un delito grave, un delito menor significativo, o tres o más delitos menores, y de ninguna otra manera constituye una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública.



Con este último requisito es importante recordar que los aplicantes deben consultar con un abogado migratorio su caso. Expertos recomiendan ser honesto con su récord criminal.

Cómo aplicar al Daca por primera vez

1. Luego de verificar que reunes los requisitos y eres elegible para el programa, puedes seguir esta guía para tener una idea de cómo comenzar tu solicitud. Si tienes dudas recuerda también visitar el sitio web de Servicios de Ciudadanía e Inmigración para instrucciones oficiales.



2. Necesitarás los siguientes formularios:

Formulario I-821D

Formulario I-765

Formulario I-765WS

Formulario G-1145

Cerciorate que los formularios estén vigentes. Uscis rechazará aplicaciones/solicitudes que utilizan formularios vencidos.

3. La solicitud del Daca tiene un precio de $495. Servicios de Ciudadanía e Inmigración solo acepta giro postal (morder order), cheque de caja, y cheques personales; todas estas formas de pago deben ser a nombre de "U.S. Department of Homeland Security". De acuerdo a la ONG United We Dream, "existe exención para la tarifa, pero solo para gente que cumple con unos requisitos estrictos de Uscis", sin embargo existen organizaciones que otorgan becas para Daca.