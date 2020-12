Presidente y vicepresidente de Guatemala se reconcilian y piden diálogo ante crisis

Ciudad de Guatemala.

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, y el vicegobernante Guillermo Castillo, quien hace dos semanas le pidió renunciar juntos, llamaron este viernes al diálogo ciudadano, para calmar una crisis por denuncias de opacidad en la gestión del gobierno.



Giammattei dijo en conferencia de prensa que desde la próxima semana iniciarán mecanismos de "diálogo y concertación" con varios grupos de la sociedad para reorientar el presupuesto nacional de 2021, uno de los factores que llevó a miles a protestar en las calles y exigir la renuncia del presidente.



La oposición protestó con vehemencia y pidió la renuncia de Giammattei y de todos los diputados tras la aprobación del presupuesto para el año próximo, al considerara que no atendía los problemas más urgentes del país, como pobreza, salud y educación.





"Creo que se abre una puerta muy exitosa para el país. Sin duda alguna el poder establecer mecanismos de diálogo y concertación será la base fundamental de las acciones que encaminaremos a partir de la primera semana de enero del año entrante", declaró Giammattei en la Casa Presidencial.

Unidad

Se trata de la primera aparición pública del mandatario desde que estalló la crisis hace tres semanas.



"Hoy queremos mandar este mensaje de unidad con el señor presidente", agregó por su parte Castillo, al lado de Giammattei.



"No es el momento de diferencias sino más bien de que juntos nos sentemos a trabajar por lo que más queremos: el bien común", agregó el vicepresidente, que el 20 de noviembre había pedido a Giammattei renunciar juntos "por el bien del país".



Según el mandatario, el presupuesto estará orientado a la recuperación económica y la reconstrucción nacional tras los desastres que causaron los huracanes Eta e Iota, que azotaron Centroamérica en noviembre pasado.



Giammattei también anunció la disolución a partir del próximo 31 de diciembre del denominado Centro de Gobierno, una instancia creada por el presidente para apoyar a los ministerios, pero que opositores acusan de ser innecesaria y que podía prestarse para malos manejos.

Guatemala vivió tres semanas de intensas protestas antigubernamentales en las que incluso un grupo llegó a incendiar oficinas del Congreso en el centro capitalino. El sábado pasado también fue incendiado un autobús frente al Palacio Nacional.



En el intento del gobierno por rebajar las tensiones, también se hará una evaluación de todos los ministros, viceministros y secretarios, aprovechando que, como es habitual cada fin de año en el país, deberán poner sus cargos a disposición.



La continuidad del ministro del Interior, Gendri Reyes, dependerá de una investigación por denuncias de abusos de la policía contra manifestantes el 20 de noviembre, día que fue atacada la sede del Parlamento.