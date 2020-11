AOC no descarta violencia de grupos de ultraderecha tras elecciones

Nueva York, Estados Unidos.



La congresista Alexandria Ocasio-Cortez, representante del ala más izquierdista demócrata, dijo este domingo a Efe que EEUU está en un "momento extremadamente peligroso" y subrayó la importancia de insistir en la "no violencia" y en que los responsables respondan por sus actos.



"Estamos en un momento extremadamente peligroso y por eso es muy, muy, muy importante insistir en la no violencia y que la gente responda por sus actos", aseguró Ocasio-Cortez, quien aspira a la relección, durante un acto de campaña celebrado en el barrio neoyorquino de Jackson Hights, coincidiendo con la última jornada del voto por adelantado en Nueva York, que arrancó el pasado sábado.





En concreto, la política de origen puertorriqueño denunció a los grupos racistas blancos y el acoso al que fue sometido un autobús de la campaña del candidato demócrata a la Presidencia, el exvicepresidente Joe Biden, este fin de semana en Texas.



Los temores a una posible ola de violencia han contagiado a varios comercios y edificios icónicos del centro de Manhattan, como el Empire State Building, que han protegido sus cristaleras con paneles de madera para evitar eventuales destrozos y saqueos, como los ocurridos a finales de mayo y principios de junio.



Los almacenes Macy's, en Broadway, o la tienda de ropa The North Face, en la Quinta Avenida, aparecían hoy atrincheradas tras los tablones de madera, que Macy's ha optado por pintar de negro.



En el evento de hoy, Ocasio-Cortez, tras saludar a varias decenas de personas que hicieron cola para intercambiar algunas palabras con la congresista, pero sobre todo, para hacerse una foto con ella, también mostró su preocupación por las críticas del presidente Donald Trump contra el voto por correo.



Para Ocasio-Cortez, Trump está intentando "declarar su victoria prematuramente en varios estados clave y que los tribunales invaliden los votos por correo".



Según ella, si esto ocurriera: "Tenemos que marcar claramente las líneas y se necesita una respuesta cívica muy fuerte con millones de personas manifestándose en la calle de manera no violenta", dijo la joven política que mencionó la posibilidad de convocar una "huelga general".

LA IMPORTANCIA DEL VOTO LATINO

Ocasio-Cortez, que también concurre a su reelección como congresista en los comicios del próximo martes, insistió a Efe en la gran importancia de la comunidad latina en las elecciones.



"Somos una de las comunidades que tiene la mayor influencia en el país, somos el grupo étnico de votantes más grande en Estados Unidos, pero no vamos a tener este poder y esta influencia en nuestras leyes si no salimos a votar", dijo antes de animar a los hispanos a ir a las urnas y a convencer a familiares y amigos de la necesidad de que ejerzan su derecho al voto.



La congresista también expresó su convencimiento de que "Joe Biden puede ganar", pero siempre que "los procesos y la integridad se mantengan".



A nivel federal, Ocasio-Cortez opinó que el partido Demócrata "potencialmente puede lograr escaños en el Congreso" y que "hay una buena oportunidad" de conseguir lo mismo en el Senado.



En la actualidad, el Partido Demócrata tiene la mayoría en la Cámara Baja, pero necesitaría ganar cuatro escaños en el Senado en detrimento del Partido Republicano para hacerse con una mayoría bicameral.



Asimismo, apuntó que a nivel estatal, en Nueva York el partido demócrata podría lograr algún otro congresista para tener "incluso una legislatura demócrata más fuerte". EFE