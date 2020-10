Maduro afirma haber "conseguido una medicina" que anula la covid-19

Caracas, Venezuela.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció el fin de semana que los científicos de su país han "conseguido una medicina que anula el 100 % el coronavirus" que causa la covid-19, denominado SARS-COV-2, y que la pondrá a disposición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para su estudio.



"Quiero decir que Venezuela ha conseguido una medicina que anula al 100 % el coronavirus", dijo Maduro en un acto de Gobierno en el que dijo que el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) lleva seis meses estudiándolo.



"En consecuencia se ha certificado ese estudio por parte de los expertos y científicos y se va a proceder en los próximos días a construir la ruta para, a través de la OMS, ratificar los resultados obtenidos por el IVIC", sostuvo.



Se trata, según subrayó el mandatario, de una molécula denominada TR-10 que "fue aislada totalmente y posteriormente, fue confrontada con el virus de la covid-19" en un estudio duró 6 meses y dio "como resultado la aniquilación al 100 % del virus".





Esta molécula no tiene "ningún tipo de toxicidad que afecte a las moléculas sanas" o que cause efectos secundarios.



Maduro se mostró confiado de que los estudios serán ratificados por la OMS y, posteriormente, procederán "a preparar la producción masiva" gracias a "alianzas internacionales" que no detalló.



La ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, aclaró que el estudio "fue monitoreado a través de células infectadas con virus (SARS-COV-2) aislado de pacientes venezolanos".

La molécula es, según añadió, un derivado del ácido ursólico y los estudios, según sus datos, "presentan 100 % de inhibición de la replicación del virus in vitro".



Por otra parte, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, informó de que las autoridades han localizado 423 nuevos casos de covid-19, con lo que la cifra total se eleva a 89.565.



De ellos, 398 son comunitarios" y 25 "importados" por migrantes retornados.



Sin embargo, no desgranó los casos por estados ni tampoco informó de cuántas personas han fallecido en las últimas 24 horas por la enfermedad que causa el nuevo coronavirus denominado SARS-COV-2. EFE