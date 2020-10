Trump abandona entrevista con 60 Minutes molesto por las preguntas

Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumplió este jueves su amenaza de publicar su propio video de la entrevista, todavía sin difundir, que grabó con la cadena CBS el martes y de la que se marchó acusando a la periodista de parcialidad.



El mandatario republicano explicó en un tuit que quería anticiparse a la difusión de la entrevista en el programa "60 Minutos" del domingo con el objetivo de sacar a la luz "la toma de partido, la ira y la falta de educación" de la cadena.



El video en crudo de unos cuarenta minutos y publicado en la página de Facebook del presidente, rompiendo el acuerdo entre la Casa Blanca y la cadena, parece incluir la entrevista de comienzo a fin y muestra a un Donald Trump frustrado por el tono de las preguntas.

"Preguntas duras"

La periodista, Leslie Stahl, le repregunta varias veces y cuestiona sus respuestas a ciertos temas sensibles, como la gestión de la pandemia de coronavirus.



Al final, Trump anuncia que anula la parte de la conversación a la que debía sumarse el vicepresidente Mike Pence.



"Su primera frase fue: 'las preguntas van a ser duras'. Eso no me molesta, pero cuando concertó la entrevista, no dijo eso. Dijo 'Oh, hagamos una entrevista agradable'", lanzó el candidato republicano a la reelección.



Trump se queja también de que CBS y otros medios no dirijan preguntas así de complicadas a su rival demócrata Joe Biden.



"He visto todas sus entrevistas. No le hacen jamás preguntas tan duras", lamenta.

Vea: Trump votará anticipadamente el sábado en Florida



CBS entrevistó también a Biden para "60 Minutos" en una pieza que será emitida el domingo.



La difusión por parte de Trump de su entrevista, grabada el martes en la Casa Blanca, llega algunas horas antes de su último debate con Biden antes de las elecciones del 3 de noviembre.



CBS respondió calificando la publicación del video de "sin precedentes".