Policías encubiertos en protestas elevan la tensión en Costa Rica

San José, Costa Rica.

La presencia de policías vestidos de civil en las protestas que derivaron en hechos violentos el lunes en Costa Rica, ha elevado la tensión entre las partes y el grupo que organiza las manifestaciones exige la renuncia del ministro de Seguridad, Michael Soto.



Tras la divulgación de un video en redes sociales donde se identifica a un oficial de policía vestido de civil, el ministro Soto confirmó este martes que se trata un policía antidrogas que tenía como misión identificar a personas relacionadas al narcotráfico.



Según Soto, el policía colaboró para identificar y detener a un hombre que agredió con un palo en la cabeza a un oficial que se encontraba vigilando el perímetro de la Casa Presidencial durante las protestas del lunes.





Contra ese sospechoso el Ministerio de Seguridad presentó cargos por intento de homicidio.



Además, informó el ministro, de los 28 detenidos hay tres con antecedentes de portación de armas, robo agravado y drogas.



El ministro Soto negó que los policías que participaron de forma encubierta en las protestas hayan provocado los hechos violentos que el lunes acontecieron en los alrededores de la Casa Presidencial y que culminaron con 11 policías heridos por el lanzamiento de piedras, palos y trozos de cemento, 28 sospechosos detenidos.



El llamado "Movimiento Rescate Nacional", que desde el 30 de septiembre organiza estas protestas en contra de más impuestos y de un eventual acuerdo financiero del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional por 1.750 millones de dólares, acusó al ministro Soto y al presidente Carlos Alvarado de ser los responsables de la violencia.



El exdiputado y líder del movimiento, Célimo Guido, dijo a Noticias Repretel que el ministro Soto debe renunciar a su cargo y afirmó que el Gobierno debe sentarse a negociar bilateralmente con el movimiento que, asegura, está representado por 15 sectores de todo el país.



"La Fuerza Pública montó un show. Debe renunciar Michael Soto porque él provocó todo esto", declaró Guido, al asegurar que los hechos violentos ocurrieron debido a la presencia de los policías infiltrados.



Las protestas, que se han caracterizado por bloqueos en puntos estratégicos de carretera, comenzaron el 30 de septiembre y han continuado pese a que el 4 de octubre, ante la falta de apoyo político, el presidente Carlos Alvarado anunció que retiraba de la discusión la propuesta al FMI y abriría un proceso de diálogo multisectorial.



Las protestas perdieron fuerza desde el pasado jueves cuando el entonces líder del movimiento, el excandidato presidencial José Miguel Corrales, pidió levantar los bloqueos y se retiró del grupo tras denunciar que había infiltración de grupos narcotraficantes en las protestas.

Este martes hay 7 puntos de carreteras con bloqueos, casi todos en el sur del país, incluida la frontera con Panamá, lo que mantiene interrumpido el tránsito de carga terrestre.



Está previsto que el próximo sábado comience una mesa de diálogo multisectorial, a la cual no ha sido invitado el Movimiento Rescate Nacional, pues el Gobierno exige el levantamiento de los bloqueos para entablar un diálogo.



El grupo que organiza las protestas exige al Gobierno una mesa bilateral, previa a la multisectorial; que la policía deje de intervenir los bloqueos y que el presidente Alvarado se comprometa a no acudir al FMI, no elevar impuestos y no vender activos estatales en lo que resta de su mandato. EFE