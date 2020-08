"Ahora tienes coronavirus", dijo hombre de Florida a un niño al escupirlo

Florida, Estados Unidos.

Un hombre del condado de Pinellas, Florida (EEUU), fue arrestado y enfrenta dos cargos por supuestamente escupir en la cara de un niño en un establecimiento comercial al pedir al menor que se retirara su mascarilla y este no obedecer, por lo que el hombre le espetó: "Ahora tienes coronavirus".



Jason Copenhaver, de 47 años, fue arrestado por cargos de agresión simple y conducta desordenada después del incidente, que ocurrió el pasado domingo en el restaurante Ricky T's, indicó la policía de Treasure Island (Isla del Tesoro).



De acuerdo con el informe distribuido en las últimas horas por las autoridades, Copenhaver también le preguntó al niño, cuya edad no ha trascendido, si podía darle la mano.



Al negarse, Copenhaver lo agarró del brazo y se acercó lo suficiente a su cara como para que su saliva saltara al rostro del menor. Luego, le dijo: "Ahora tiene coronavirus".



"La víctima declaró que (Copenhaver) estaba tan cerca que escupió partículas de su boca que cayeron en su cara", según el reporte de los oficiales.



A continuación, Copenhaver, que tiene residencia en Redington Shores, entró en el área del bar y un trabajador le pidió que tomara asiento.



Según la declaración jurada del arresto, Copenhaver fue descrito como "intoxicado" y no llevaba zapatos.



Las autoridades indicaron que el hombre se acercó al trabajador de una "manera amenazante e intentó golpearlo dos veces".



El mismo empleado tomó el "control físico" de Copenhaver, lo acompañó afuera del restaurante y lo mantuvo en el suelo hasta que llegaron los oficiales, dijo la policía.

Copenhaver afirmó a las autoridades que no sabía si está infectado por el SARS-CoV-2 y que nunca se ha hecho la prueba.



El sospechoso fue llevado a la cárcel del condado de Pinellas y luego liberado tras pagar una fianza de 650 dólares, según los registros policiales.



Florida sobrepasó este jueves los 7.500 nuevos casos en un día de la COVID-19 y alcanzó la cifra total de 510.389 contagios desde que comenzó la cuenta el 1 de abril, y 7.747 muertes por la enfermedad, según el Departamento de Salud estatal. EFE