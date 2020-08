Trump dice que los niños son inmunes al coronavirus al exigir reapertura de escuelas

Washington, Estados Unidos.

En un momento en el que el número de infecciones y muertes por COVID-19 sigue aumentando en Estados unidos, su presidente, Donald Trump, insistió este miércoles en la idea de reabrir las escuelas porque el coronavirus "desaparecerá".



"Mi opinión es que las escuelas deberían abrir: esto desaparecerá, como las cosas desaparecen", aseguró Trump en una entrevista en el programa televisivo "Fox & Friends", en la que dijo que el virus ha afectado a una "porción relativamente pequeña" del país.



En total, EEUU ha superado los 4,79 millones de infecciones por COVID-19 y ha registrado 157.266 muertes, de acuerdo con el último recuento de la Universidad Johns Hopkins.



Para justificar su opinión sobre la vuelta a las aulas en persona, Trump afirmó que "algunos médicos" dicen que los niños son "totalmente inmunes" al virus, aunque luego se retractó de sus palabras porque dijo que enfrentaría críticas por tal afirmación.



"Son prácticamente inmunes a este problema, y ​​tenemos que abrir nuestras escuelas", repitió el mandatario.



Estos comentarios causaron revuelo en las redes sociales, especialmente en Twitter, tal como esperaba el mandatario.



Otro especialista que no comparte esa opinión con Trump es el principal epidemiólogo de EEUU, Anthony Fauci, que ha explicado en repetidas ocasiones que la evidencia científica señala que los niños pueden jugar un papel crucial en la transmisión comunitaria.



En lo que sí coincide Fauci es en la necesidad de reabrir las escuelas, siempre que las condiciones de seguridad estén aseguradas, porque ayudará al desarrollo psicológico y nutricional de los estudiantes.

DUDAS DISTRITO POR DISTRITO

La decisión sobre si reabrir las clases de manera presencial la tomarán en última instancia los cerca de 14.000 distritos escolares, según datos del censo, repartidos a lo largo y ancho de la geografía estadounidense, que decidirán en función de los datos y medidas de sus propias demarcaciones.



En el caso de las Escuelas Públicas de Chicago, el tercer sistema escolar más grande del país, comenzarán el próximo año escolar con un aprendizaje totalmente en línea para todos los estudiantes debido a la pandemia de coronavirus, anunció el distrito este miércoles.



"Como distrito, valoramos los comentarios de los padres y no podemos pasar por alto que un gran porcentaje de ellos ha indicado que no se sienten cómodos enviando a sus estudiantes a la escuela bajo un modelo híbrido para el comienzo del año escolar", dijo la directora ejecutiva del distrito, Janice K. Jackson, en un comunicado.



En otras demarcaciones, como el distrito escolar de Poway, en California, los directores han ofrecido a las familias la posibilidad de acudir a clase varios días a la semana en grupos reducidos, una opción que no ha gustado a varios padres de esa zona, según pudo comprobar Efe.



Por otro lado, las más de 34.000 escuelas privadas decidirán caso por caso su hipotético regreso a las aulas.

LA VACUNA LLEGARÁ "ANTES DE FIN DE AÑO"

La situación del país y la certidumbre para volver a las clases mejorarán cuando se encuentre una vacuna efectiva contra el coronavirus que, según los cálculos de Trump, llegará "antes del fin de año".



"Vamos a tener una mucho antes de fin de año", aseveró el presidente en su larga entrevista en directo por Fox.

Sin embargo, menos del 15 % de los estadounidenses se vacunarían si Trump les recomendase hacerlo, de acuerdo con una encuesta publicada este miércoles por el diario Politico y la firma Morning Consult.



Los encuestados afirmaron que tenían muchas más probabilidades de vacunarse si alguien de su familia se lo sugiriese, un 46 %; si lo hicieran los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, en sus siglas en inglés), en un 43 %; o si el encargado fuese Fauci, con también un 43 % de credibilidad. EFE