Ex primer ministro malasio condenado a 12 años de prisión por corrupción

Kuala Lumpur, Malasia.

El ex primer ministro malasio Najib Razak fue condenado este martes a 12 años de prisión tras haber sido declarado culpable de todos los cargos que se le imputaban en su primer juicio por el escándalo de corrupción del fondo 1MDB.

La Alta Corte de Kuala Lumpur también le ordenó pagar una multa de 210 millones de ringits (49 millones de dólares) por su responsabilidad en el saqueo del fondo soberano 1Malaysia Development Berhad (1MDB), un fraude de miles de millones de dólares con ramificaciones en varios países.

Najib Razak, de 67 años, cuestiona el fallo y se le concedió continuar en libertad bajo fianza mientras tiene lugar el largo proceso de apelación. "Tras un examen de todas las pruebas en este proceso, considero que la fiscalía argumentó su caso con éxito", declaró Mohamad Nazlan Mohamad Ghazali, juez de ese tribunal.

Lea: Asesor de seguridad de Trump contrae el coronavuirus

Una parte de los fondos malversados por Najib Razak y su entorno fueron presuntamente utilizados para financiar la película "El lobo de Wall Street" protagonizada por Leonardo DiCaprio. El banco Goldman Sachs también se ha visto salpicado por este caso.

La ira de los malasios por este saqueo ha sido un factor esencial en la inesperada derrota electoral de 2018 de la coalición liderada por Najib Razak, que tenía las riendas del gobierno desde 2009.

El veredicto era un test de fuerza para el Estado de Derecho malasio, ya que el partido de Najib Razak volvió al poder en marzo tras la caída de una coalición reformista. Algunos temen que este cambio de gobierno afecte al proceso.

Apelación

Este primer juicio, que empezó hace 16 meses, estaba centrado en la transferencia de 42 millones de ringits (9,9 millones de dólares) de SRC International, una entidad del fondo, a cuentas bancarias de Najib Razak.

El ex primer ministro ha rechazado de manera sistemática todas las acusaciones. Pero el juez barrió este martes todos sus argumentos para declararlo culpable de siete cargos, entre ellos abuso de poder, abuso de confianza y blanqueo de dinero.

El ex primer ministro de Malasia, Najib Razak, saluda mientras abandona el complejo de Duta Court después de ser declarado culpable. Foto AFP

Si se confirma su condena, quedaría marginado durante muchos años de cualquier cargo en la función pública. Najib Razak afirma que no sabía nada sobre esas transferencias de dinero. Sus abogados presentaron al ex primer ministro como una víctima y apuntaron al financiero malasio Low Taek Jho como principal responsable y "cerebro" del saqueo.

También: Guatemala anuncia la reapertura de restaurantes, transporte público e iglesias

Una importante multitud de seguidores de Najib Razak lo esperaban el martes a su llegada al tribunal, muchos de ellos vestidos de rojo, el color de su partido, el UMNO (Organización nacional unificada malasia).

El regreso al poder de UMNO no parece haber afectado a este juicio en particular pero ha tenido un impacto en la justicia ya que la causa contra Riza Aziz, yerno del ex primer ministro y uno de los productores de "El lobo de Wall Street", fue cerrada por sorpresa en el marco de un acuerdo con la fiscalía.

La fiscalía también renuncio a varias decenas de acusaciones contra un aliado de Najib Razak, Musa Aman, exlíder del Estado malasio de Sabah. Los montos de dinero juzgados en este primer proceso son modestos comparados con los que aparecen en el segundo, el más importante, que abarca más de 500 millones de dólares.