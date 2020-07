OMS pide disciplina y responsabilidad a cada persona para evitar propagación del covid 19

Ginebra, Suiza.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo hoy un llamamiento a la responsabilidad individual de todos para evitar rebrotes y un regreso a los confinamientos en países que ya han pasado lo peor de la pandemia, a raíz de que se hayan dado contagios de coronavirus en clubes nocturnos de Suiza, donde tiene su sede el organismo.



"Nuestro comportamiento puede facilitar la transmisión", por lo que "cada persona debe examinar los riesgos que corre y ha de saber cuál es el nivel de transmisión en su zona, controlar su destino y no depender sólo de lo que haga el Gobierno", dijo el director ejecutivo de la OMS para Emergencias Sanitarias, Mike Ryan.



"Cada persona por sí misma debe gestionar sus riesgos, decidir si vuela o no... todos tomamos decisiones que nos pueden llevar a vivir o morir", advirtió el experto irlandés e insistió: "Necesitamos informarnos bien para tomar buenas decisiones".



La jefa del Departamento de Enfermedades Emergentes de la OMS, María Van Kerkhove, alertó de que incluso en países como Suiza, que han logrado eliminar los contagios comunitarios, "puede haber retrocesos y nuevos brotes", por lo que deben mantenerse la alerta y las medidas de distanciamiento físico de al menos un metro.



"El virus ve la oportunidad de transmitirse entre la gente en los pequeños focos, así que debe usarse el sistema ya puesto en marcha para encontrar rápidamente nuevos casos, aislarlos y rastrear quiénes han estado en contacto con ellos", añadió.



Los expertos dieron hoy nuevos datos de una misión de investigadores de la OMS que viajará a China para estudiar el coronavirus causante de la COVID-19, segunda después de la que viajó a ese país en febrero, al inicio de la pandemia.



En los próximos días viajará una avanzadilla de dos especialistas, uno en enfermedades animales y un epidemiólogo, para hacer los preparativos de esa misión, explicó Ryan.



El director de Emergencias Sanitarias aclaró que recientes informaciones procedentes de China sobre un virus identificado en ganado porcino con potencial para contagiarse a los humanos no deben confundirse con un nuevo patógeno.

Vea: EEUU compra toda la producción de remdesivir, primer fármaco para tratar la covid 19



"Ese virus de gripe porcina está siendo investigado por las autoridades chinas desde 2011, las publicaciones recientes pertenecen a datos recopilados en todo este tiempo", manifestó, aunque también destacó que "toda gripe tiene potencial pandémico".



Preguntado sobre las recientes noticias que apuntan a que Estados Unidos está adquiriendo y almacenando grandes cantidades de remdesivir (uno de los fármacos que se prueban como tratamiento contra la COVID-19), Ryan contestó que la OMS está intentando verificar la información y "sus posibles implicaciones".



La organización, recalcó, "está completamente comprometida a que haya un acceso en igualdad a tratamientos capaces de salvar vidas". EFE