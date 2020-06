Florida: Urgen traslado de inmigrantes por riesgo de coronavirus

Miami, Estados Unidos.



Activistas a favor de los inmigrantes protestaron este martes frente a las oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EEUU en Plantation, en el sur de Florida, y urgieron parar el traslado de detenidos sin tener en cuenta los protocolos contra la COVID-19, pese al reciente fallo de un juez federal que ordenó seguirlos "de inmediato".

El pasado sábado la jueza Marcia Cooke mostró su indignación por el "incumplimiento" por parte de ICE de las medidas sanitarias contra la pandemia como parte de una demanda colectiva que busca la liberación de todos los inmigrantes detenidos en los centros migratorios de Krome, Broward y Glades, en el sur de Florida.



Organizaciones como Friends of Miami-Dade Detainees o Broward for Progress, entre otras, reclamaron que "liberasen a todos los detenidos" ya que "se siguen incumpliendo las restricciones de las autoridades sanitarias".

"Sabemos que una de las cosas que estos centros tienden a hacer es transferir a las personas de un estado a otro poniéndoles en riesgo, ya que no pueden mantener la distancia. Tampoco se puede mantener en los centros de detención ya que hay testimonios que dicen que hay hasta seis personas en una habitación", dijo la médica Lorena del Pilar Bonilla en una rueda de prensa.



Más de una veintena de personas se concentraron a las puertas del ICE en la ciudad de Plantation con pancartas en las que se podía leer: "Todo el mundo libre", "Quiero a mi padre libre y saludable" o "Libertad para los migrantes".

La pelea judicial continúa para estos activistas después de que el pasado abril la jueza ordenara que se redujera en el 75 % la población de estos tres centros por la pandemia, a lo que ICE respondió con trasladados a otros estados, en vez de liberaciones, como le ocurrió a Roberto Martínez.

Erika Carrillo, que es su prometida, señaló a los medios que Martínez estaba en el centro de Krome y que tras presentar dificultades respiratorias fue trasladado continuamente por distintas instalaciones sin que le hicieran la prueba del coronavirus SARS-CoV-2.



"No es justo lo que están haciendo. Ellos (los guardias) se cuidan, se ponen máscara y los detenidos no. Llevamos tres meses pidiendo que le hagan una prueba de coronavirus y no han querido hacérsela, nos ignoran", se lamentó Carrillo.

Óscar López Acosta, Carlos Escobar Mejía, David Fernández, Choung Won Ahn o Santiago Baten son algunos de los inmigrantes fallecidos en estos centros durante la pandemia del coronavirus y cuyos nombres se leyeron en voz alta a lo largo de la manifestación.

Según los activistas, en centros como el de Glades, las 320 personas que se encuentran retenidas están expuestas al virus debido a que hay 61 casos positivos entre los inmigrantes, una cifra que asciende hasta los 105 casos en todo el estado.



El proceso legal busca la liberación de unos 1.400 detenidos en los tres centros de sur de Florida, región donde se concentra la mayoría de los 66.000 casos confirmados de coronavirus en el estado.

En todo el país, según ICE, hay 25,421 detenidos en sus centros de ICE, de los cuales 838 han dado positivo de COVID-19, de un total de 5.096 que han sido examinados.