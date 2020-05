Investigación no halla ventajas ni daños en uso de hidroxicloroquina contra COVID-19

Washington, Estados Unidos.

Un estudio realizado en hospitales de Nueva York no encontró evidencia de daños o beneficios del uso de la hidroxicloroquina, un medicamento contra la malaria, con pacientes con coronavirus gravemente enfermos.

"El riesgo de intubación o muerte no fue significativamente mayor o menor entre los pacientes que recibieron hidroxicloroquina que entre los que no lo hicieron", dijeron los autores del estudio.

La investigación, publicada el jueves en The New England Journal of Medicine, "no debería servir para descartar el beneficio ni el daño del tratamiento con hidroxicloroquina", según señalaron sus autores.

"Sin embargo, nuestros hallazgos no respaldan el uso de hidroxicloroquina en la actualidad, fuera de los ensayos clínicos aleatorios que prueban su eficacia", precisaron.

Tratamiento

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha promocionado con frecuencia el uso de hidroxicloroquina en el tratamiento de pacientes con el nuevo coronavirus.

La hidroxicloroquina y un compuesto relacionado, la cloroquina, se han empleado durante décadas para tratar la malaria y trastornos autoinmunes como el lupus y la artritis reumatoidea.

El estudio se realizó entre pacientes de la sala de emergencias del Hospital Presbiteriano de Nueva York y el Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia y fue financiado por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos.

Según indicaron sus responsables, 811 pacientes recibieron dos dosis de 600 mg de hidroxicloroquina el primer día y 400 mg diarios durante cuatro días. Otros 565 pacientes no recibieron el medicamento.

Al comparar los dos grupos, "no hubo una asociación significativa entre el uso de hidroxicloroquina y la intubación o la muerte", observa el estudio.

Health Canada, la Agencia Europea de Medicamentos y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos han advertido contra el uso de hidroxicloroquina para tratar la COVID-19 fuera de los ensayos clínicos.

La semana pasada, los reguladores estadounidenses autorizaron el uso del fármaco experimental remdesivir como medicamento de emergencia contra la COVID-19 después de que se demostrara en un importante ensayo clínico que acortaba el tiempo de recuperación en algunos pacientes.