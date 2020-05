"Acá no importan las vidas de negros e hispanos": La terrible denuncia de una enfermera en Nueva York

Nueva York, Estados Unidos.



Una enfermera estadounidense, que ha estado en la primera línea de combate contra el coronavirus en Nueva York, difundió un video en YouTube en el que relata con crudeza que vio morir a gente por actitudes racistas, por negligencia grave y mala gestión durante la pandemia que azota la Gran Manzana.



La enfermera Nicole Sirotek.



Nicole Sirotek, es una enfermera de Nevada que decidió ir a trabajar a Nueva York durante la crisis de la pandemia de coronavirus, y quiso alzar la voz para denunciar los terribles actos que ha visto. "Las vidas de los negros no importan aquí", dijo, y agregó que "la negligencia grave y la mala gestión médica completa" están causando la muerte de los pacientes.



La enfermera contó que cuando trató de insistir en el tratamiento de sus pacientes negros e hispanos fue retirada rápidamente de los casos, y fue testigo de acciones médicas que resultaron mortales. "No les importa lo que le está pasando a estas personas. Y sólo tengo que seguir viéndolos morir… Oh, Dios", dijo entre lágrimas.







Ella asegura que un anestesiólogo intubó incorrectamente a un paciente y que cuando le dijeron al médico, se negó a creer y esperó cinco horas antes de que una radiografía confirmara el error. El paciente murió, expresó la enfermera.



Sirotek también contó que un contagiado recibió erróneamente compresiones torácicas y falleció, mientras que a otro le aplicaron la insulina incorrecta y murió. "Manténgase fuera de la ciudad de Nueva York por su atención médica", enfatizó.

CORONAVIRUS EN NUEVA YORK

Nueva York, el epicentro de la epidemia estadounidense, registró otras 232 muertes en el estado en las últimas 24 horas, aunque, si bien ha destacado el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, los números "siguen estando por debajo de donde se encontraban" cuando estalló la pandemia de coronavirus en Estados Unidos.



Según Cuomo, 207 de esos muertos se han registrado en hospitales, mientras que otros 25 se han producido en residencias de ancianos y centros de día. Se trata del tercer día consecutivo que la cifra de fallecidos se encuentra en torno a los 230.