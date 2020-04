Las 10 señales de que usted puede estar contagiado de COVID-19

Redacción.



Fiebre, tos y dificultad para respirar se encuentran en la gran mayoría de los casos de covid-19; pero hay señales adicionales del virus, algunas muy parecidas al resfriado o la gripe, y otras que son más inusuales.

A medida los científicos investigan la enfermedad se encuentran con nuevos síntomas que provoca el virus. Conozca 10 señales que le indicarán que usted o un familiar tienen la enfermedad y qué hacer.





PREVENCIÓN: Esté atento a estos síntomas

1- Falta de aliento. Si su pecho se tensa o comienza a sentir que no puede respirar lo suficiente como para llenar sus pulmones de aire, esa es una señal para actuar rápidamente, dicen los expertos.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades​ de Estados Unidos enumeran otras señales de advertencia de emergencia para covid-19, como “dolor o presión persistente en el pecho” y “labios o cara azulados”, lo que puede indicar una falta de oxígeno. Llame de inmediato al 911.



2- La fiebre. Es un signo clave de covid-19. No confíe en una temperatura tomada por la mañana, dijo el doctor William Schaffner, experto en enfermedades infecciosas, profesor de medicina preventiva y enfermedades infecciosas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Vanderbilt en Nashville. En cambio, tome su temperatura al final de la tarde y al anochecer.



3- Tos seca. La tos es otro síntoma común, pero no es una tos cualquiera.

La tos es molesta, una tos seca que siente profundamente en el pecho. “Proviene de tu esternón y notas que sus bronquios están inflamados o irritados”, agregan los expertos.

4- Escalofríos y dolores corporales. No todos tendrán una reacción tan severa, dicen los expertos. Algunos pueden no tener escalofríos o dolores corporales. Otros pueden experimentar escalofríos similares a la gripe, fatiga y dolor en las articulaciones y los músculos, lo que puede dificultar saber si la culpa es de la gripe o el coronavirus.



5. Confusión repentina. Hablando de signos de empeoramiento, los CDC dicen que una confusión repentina o la incapacidad de despertarse y estar alerta puede ser una señal grave de que se puede necesitar atención de emergencia.

Si tú o un ser querido tienen esos síntomas, especialmente con otros signos críticos como labios azulados, problemas para respirar o dolor en el pecho, los CDC dicen que busques ayuda de inmediato.



6. Problemas digestivos. Al principio, la ciencia no pensaba que la diarrea u otros problemas gástricos típicos que a menudo vienen con la gripe se aplicaran al nuevo coronavirus, también conocido como SARS-CoV-2.

Un estudio describió un subconjunto único de casos más leves en los que los síntomas iniciales fueron problemas digestivos como diarrea, a menudo sin fiebre.



7. Pérdida del olfato y del gusto. En casos leves a moderados de coronavirus, la pérdida del olfato y el gusto está emergiendo como uno de los primeros signos más inusuales de covid-19. “Lo que se llama anosmia, que básicamente significa pérdida de olfato, parece ser un síntoma que desarrollaron varios pacientes”, dijo el doctor Sanjay Gupta.



8. Fatiga Para algunas personas, la fatiga extrema puede ser un signo temprano del nuevo coronavirus. El informe de la OMS encontró que casi el 40% de los casos confirmados por laboratorio experimentaron fatiga.

La fatiga puede continuar mucho después de que el virus desaparezca.

Los informes anecdóticos de personas que se han recuperado de covid-19 dicen que el agotamiento y la falta de energía continúan mucho más allá del período de recuperación estándar de unas pocas semanas.



9. Dolor de cabeza, dolor de garganta, congestión. No son los signos más comunes, pero obviamente son similares a los resfriados y la gripe.

De hecho, muchos síntomas de covid-19 pueden parecerse a la gripe, incluidos los dolores de cabeza y los problemas digestivos, dolores corporales y fatiga. Otros síntomas más pueden parecerse a un resfriado o alergias, como dolor de garganta y congestión.



10. Conjuntivitis. La Academia Americana de Oftalmología presentó un estudio en el que afirma que un nuevo síntoma de algunos pacientes es la conjuntivitis.

Esto, según el estudio, podría suceder cuando una persona infectada deja suspendido el virus en el aire al toser. Es por ello que los expertos ponen en alerta a los oftamólogos e infectólogos para que tomen medidas de protección cuando brinden atención médica.





Recomendaciones que no funcionan



La orina infantil.

La orina no mata los virus ni las bacterias, más bien al contrario, ya que puede contener pequeñas cantidades de material vírico o bacteriano.

Por ello, lavarse las manos o limpiar superficies con orina infantil no protege frente a la COVID-19. Lo recomendable es usar un desinfectante a base de alcohol o agua y jabón.



La vitamina C.

El coronavirus se ha prodigado de muchas formas. Entre ellas, videos de una doctora que aseguraba haber curado a enfermos con un tratamiento basado en esta vitamina o audios de una presunta estudiante china de Ciencias Médicas que la recomendaba para “prevenir el COVID-19”. No es así: la OMS dice que ningún alimento protege frente al nuevo coronavirus.

Sí que existe el debate sobre las propiedades de la vitamina C para curar resfriados, ya que, al parecer, en grandes dosis puede ayudar a reducir su duración, pero no evita el contagio.



Té caliente de limón y bicarbonato.

Beber agua caliente no evitará que contraigamos el COVID-19, así como tampoco su mezcla con limón y bicarbonato, un “mejunje casi divino” cuyo origen se atribuye a Israel. La “alcalinización del sistema inmunológico” que supuestamente se consigue por consumir una mezcla de limón y bicarbonato no es real y, del mismo modo, tampoco refuerza las defensas inmunológicas.

“En personas sanas, la dieta no afecta de forma significativa al pH de la sangre, aunque pueda modificar el de la orina”, precisa Joe Leech, experto en Nutrición.



Comer ajo.

El ajo es un alimento saludable que puede tener algunas propiedades antimicrobianas, pero no se ha demostrado que comerlo proteja contra el virus que causa el brote actual.

Beber mucha agua.

Otros consejos difundidos por “unos médicos japoneses” hablaban de beber “agua cada 15 minutos y que la garganta nunca esté seca” para evitar el contagio.

La OMS y otros especialistas no creen que esto impida el avance de la enfermedad: “Otra tontería que no está recomendada por ningún organismo o institución sanitaria”, apunta Jaime Barrio, del Consejo Científico del Colegio de Médicos de Madrid.



Antibióticos.

Los antibióticos son eficaces contra las bacterias, pero no contra los virus, como el que provoca esta enfermedad. En caso de hospitalización, sí puede resultar útil administrarlos para que el paciente no contraiga infecciones bacterianas.