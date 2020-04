¿Es paciente oncológico? autoprotéjase contra el coronavirus

San Pedro Sula, Honduras.



El cáncer es una enfermedad progresiva que, pese a la pandemia del coronavirus, no da tregua, los pacientes oncológicos no pueden detener su tratamiento; sin embargo, si usted sufre esta enfermedad, pero no tiene cita médica ni requiere de ningún tratamiento en este momento, quédese en casa.



El padecer de esta enfermedad no lo expone más al Covid-19, según expresa Manuel Maldonado, cirujano oncólogo de la Liga contra el Cáncer, pero sí lo vuelve vulnerable al exponerse a grupos de personas y no tomar las medidas preventivas.



“Les pedimos, por favor, que si no tienen una cirugía o un tratamiento pendiente, quédese en casa el mayor tiempo posible.





Este tipo de personas debe tomar las medidas rigurosas como todos los demás, andar su mascarilla, gel desinfectante y, sobre todo, guardar la distancia recomendada”, manifiesta.





“No podemos dejar de atender a los Pacientes, pero les pedimos a ellos que se cuiden y tomen todas las medidas preventivas”.

Maldonado sugiere que las personas con cáncer deben tomar medidas con el autoaislamiento, tal vez no tan extremo, porque no tienen el virus; pero sí evitar sobre todo visitas y en casa protegerse también de los familiares.

El experto dice que sea cual sea la condición de una persona con cáncer, que haya superado esta etapa, que esté por iniciar un tratamiento o requiere de una cirugía, las medidas deben ser rigurosas, pero sin caer en pánico.



“Hay personas con metástasis que necesitan una cirugía, y eso no se puede dejar para después. Se están operando con todas las medidas preventivas, pero hay que hacerlo, eso no puede esperar”, dijo.



La Liga contra el Cáncer sigue funcionando, pero como es un centro donde en su mayoría son pacientes con cáncer que llegan acompañados de sus familiares son un poco más conscientes porque saben a lo que se exponen.



En el caso de necesitar un examen de laboratorio, Maldonado recomienda llamar primero por teléfono para programar una hora y así evitar un exposición.



¿Cómo manejar la situación?



La psicooncóloga Teresa López-Fando, coordinadora de Programas y Servicios de la AECC-Catalunya contra el Cáncer de Barcelona, explica a la agencia Efe que son muchas las consultas de pacientes que están angustiados por el virus y por el aplazamiento de las visitas con sus oncólogos.



Si bien en términos generales “aplazar un tratamiento no es lo ideal”, la experta resalta que “cada caso es distinto”, por lo que se debe gestionar esta situación excepcional caso a caso.



Recomendaciones para pacientes y familiares

1- La importancia del lavado correcto y frecuente de manos, bien con soluciones hidroalcohólicas homologadas, bien con agua y jabón.



2-Evitar contactos físicos propios de la actividad habitual (saludos con besos, estrechar la mano, abrazos…).



3 -Evitar exposiciones innecesarias con cercanía física de riesgo: espacios físicos densamente poblados (trenes, autobuses, metro, cines y aglomeraciones humanas en general).



4 -Evitar contacto y mantener distancias (dos metros) con personas con síntomas catarrales, fiebre, tos, etc.



5- Usar pañuelos desechables y toser sobre la cara interna del antebrazo. Evitar tocar las mucosas (boca, ojos y nariz) sin lavarse las manos.



6- Limpieza frecuente de superficies de contacto habitual del entorno del paciente.



7- El uso de mascarilla se recomienda para pacientes que presenten síntomas de sospecha.