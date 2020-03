Coronavirus: conozca cómo recorre el cuerpo y el daño que provoca

Redacción.

Se conoce que entre los síntomas principales del coronavirus está el cansancio, fiebre y tos seca, pero también algunos pacientes pueden tener dolores, congestión nasal, dolor de garganta y diarrea, según la Organización Mundial de la Salud. ¿Pero qué le hace exactamente el COVID-19 a nuestro cuerpo?, ¿cómo lo infecta?, ¿cómo queda nuestro organismo después de superar la enfermedad?

Cuando el virus entra en nuestro cuerpo -ya sea por los ojos, la boca o la nariz- “se sujeta a las células de la mucosa del fondo de la nariz y la garganta”, dice el experto William Schaffner, profesor de Medicina Preventiva y Enfermedades Infecciosas del Centro Médico de la Universidad Vanderbilt, en Estados Unidos, a la BBC Mundo.





Cómo se reproduce

El nuevo coronavirus se reproduce una vez se acopla en la célula humana. El virus introduce su ARN, el cual la célula lo cree propio y crea millones de copias iguales, comenzando a producir proteínas virales.

Cada virus puede crear entre 10,000 y 100,000 réplicas.​ “Cuando esto ocurre, el cuerpo se da cuenta de que el virus está allí y produce una respuesta inflamatoria para tratar de combatirlo”, explica Schaffner.

“Por eso es que empezamos a sentir un poco de dolor de garganta y es posible que sintamos la nariz tapada”.





Así recorre el cuerpo

“El virus se dirige luego hacia los conductos bronquiales (las vías respiratorias que llegan hasta los pulmones) y allí produce una inflamación en las mucosas de estos conductos”.

“Esto causa irritación, por ello empezamos a toser”, señala Schaffner.

Mientras esto ocurre, “aumenta la respuesta inflamatoria porque el cuerpo está peleando contra el virus y, como consecuencia, aparece la fiebre”.

En este punto es cuando empezamos a sentirnos mal y perdemos el apetito. El experto comenta que la situación puede empeorar si el virus “deja el conducto bronquial y llega a los pulmones, donde causa una inflamación (neumonía)”.

“Si una porción suficiente de tejido pulmonar está afectada, al paciente le resultará más difícil respirar, puesto que no puede exhalar el ‘aire malo’ e inhalar el ‘bueno’”.

Cuando el cuerpo no puede recibir oxígeno suficiente, el paciente debe ser hospitalizado y posiblemente necesitará que lo conecten a un respirador.



La falla respiratoria

Estas pequeñas estructuras son las que normalmente se llenan de aire y a través de sus paredes se produce el intercambio gaseoso, por el cual el oxígeno llega a la sangre y de allí al resto del cuerpo.

“Pero si estos sacos están llenos de infección, combinada con la respuesta de nuestro cuerpo a esa infección, tienen menos capacidad para el aire”, señala Sabapathy.



“Y si el cuerpo no recibe suficiente oxígeno, esto da lugar a una falla respiratoria, y el corazón, al no recibir suficiente oxígeno a través de la corriente sanguínea, no puede funcionar”.

Según le explicó a The New York Times Amy Compton-Phillips, directora clínica del Sistema de Salud de Providence, en Estados Unidos, la infección puede propagarse desde la nariz hasta el recto. Un estudio publicado en la revista The Lancet no es concluyente; pero también sugiere que el covid-19 “no solo es capaz de provocar neumonía, también podría causar daños en otros órganos, como el corazón, el hígado y los riñones, así como en sistemas corporales, como el de la sangre o el sistema inmunitario”.