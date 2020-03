Coronavirus: Las 14 claves que debe saber

Redacción.

El brote del nuevo coronavirus, que ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias de todo el planeta, mantiene preocupada a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud, OPS, la que ha advertido que el mundo “simplemente no está preparado” para hacerle frente a la epidemia, la cual es considerada “muy alta”.

El coronavirus, que comenzó en diciembre del año pasado en el mercado de mariscos de la ciudad china de Wuhan, se ha extendido hasta la fecha a más de 75 países, entre ellos Estados Unidos, México, Argentina, España, Chile e Italia.

Es necesario que conozca todo sobre la enfermedad, causas, tratamiento y qué hacer para evitar un contagio.

10 ¿Debo preocuparme por el COVID-19?

Si usted no se encuentra en una zona donde se esté propagando el COVID-19, no ha viajado desde alguna de esas zonas ni ha estado en contacto cercano con alguien que lo haya hecho y se sienta mal, sus posibilidades de contraerla son actualmente bajas. No obstante, es comprensible que la situación le cause estrés y ansiedad.

Es una buena idea que se informe sobre los hechos para que pueda determinar con precisión los riesgos que corre y adoptar precauciones razonables.

Puede obtener información precisa sobre el COVID-19 y su presencia en la zona donde se encuentra usted a través de las autoridades nacionales de salud pública y de su empleador y los medios.

Es importante que se mantenga informado sobre la evolución de la situación en el lugar donde vive y que tome las medidas adecuadas para protegerse.