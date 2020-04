Llueven críticas al alcalde de NYC por amenazar con detener a judíos ortodoxos

Nueva York, Estados Unidos.

Las críticas arreciaban el miércoles contra el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, por amenazar a la comunidad judía con arrestos si no respeta el confinamiento ordenado por la pandemia de coronavirus, tras el entierro de un rabino que congregó a cientos de judíos ortodoxos en Brooklyn.



"Mi mensaje a la comunidad judía, y a todas las comunidades, es simple: ya pasó el tiempo de las advertencias", tuiteó el alcalde en la noche del martes, tras supervisar en persona la dispersión por parte de la policía del multitudinario funeral del rabino Chaim Mertz, realizado en violación de las órdenes de distanciamiento social.



"He pedido a la policía de Nueva York que multe o incluso detenga a quienes se reúnen en grandes grupos. Se trata de detener esta enfermedad y salvar vidas. Punto", añadió De Blasio.





El Consejo Judío Ortodoxo de Asuntos Públicos (OJPAC, por sus siglas en inglés) acusó en Twitter al alcalde de hipocresía por criticar a la comunidad judía pero no decir nada sobre las personas que el martes más temprano se congregaron para ver pasar el escuadrón de cazas Ángeles Azules, que rindió homenaje a profesionales de la salud en la ciudad.



"¿Habría enviado De Blasio este tuit idéntico, reemplazando la palabra 'judía' por cualquier otra minoría religiosa? Si no, ¿por qué no? La ley debe ser aplicada de manera neutral, sin tener como blanco la fe religiosa", tuiteó por su lado el representante republicano de Texas Ted Cruz.

Vea: Estados Unidos vincula seis nuevos síntomas al coronavirus



Otro representante, el demócrata Ted Deutch (Florida), que es judío y preside el comité de ética de la Cámara Baja, dijo que las fotos del funeral son "perturbadoras" pero que "señalar a toda la comunidad judía para posibles arrestos nos da escalofríos en nuestra espalda colectiva".



Más de 1,1 millones de los 8,6 millones de neoyorquinos son judíos, y 72.000 de ellos residen en el barrio de Williamsburg, en Brooklyn, donde tuvo lugar el funeral, según la OJPAC.