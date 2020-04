"El mundo debió haber escuchado a la OMS", se defiende ahora el jefe del organismo

Washington, Estados Unidos.

El mundo "debería haber escuchado" a la Organización Mundial de la Salud (OMS) cuando dio la alarma sobre el nuevo coronavirus a fines de enero, afirmó el lunes su jefe y subrayó que la institución no puede obligar a los países a seguir sus recomendaciones.



Mientras que la OMS es criticada por los Estados Unidos por la lentitud de su reacción ante el nuevo coronavirus, su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, defendió, una vez más, su acción.



Interrogado acerca de la política de desconfinamiento defendida por el presidente Jair Bolsonaro cuando Brasil aún no ha alcanzado el pico de la pandemia, Tedros Adhanom Ghebreyesus dijo que la OMS "no tiene mandato para obligar a los países a implementar lo que les aconsejamos".



"El mundo debería haber escuchado atentamente a la OMS porque la emergencia global se inició el 30 de enero", con 82 casos y ninguna muerte fuera de China, dijo a la prensa en Ginebra.



"Y habíamos aconsejado a todo el mundo que aplicara un enfoque integral de salud pública. Habíamos dicho que se buscaran los casos, se hicieran test, se aislaran y se buscaran los contactos. Los países que siguieron el consejo están en una mejor posición que los otros, es un hecho", dijo.



"Cada país podría haber puesto en marcha todas estas posibles medidas. Creo que es suficiente para mostrar la importancia de escuchar los consejos de la OMS", insistió.



La pandemia del nuevo coronavirus ha matado a más de 207,000 personas en todo el mundo desde su aparición en China en diciembre, según un balance realizado por AFP de fuentes oficiales.

Vea: El mundo supera los tres millones de contagios por coronavirus



Washington, que acusa a la OMS de manejar mal la pandemia y de haber tardado en alertar para no ofender a Pekín, congeló su contribución financiera a la organización.



Ante esta crítica, el titular de la OMS ha defendido repetidamente la organización y el lunes insistió en "garantizar que continuaremos brindando consejos basados en la ciencia y la evidencia. Dependerá de los países seguirlos o no".