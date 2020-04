Bukele ordena el uso obligatorio de mascarillas en El Salvador

San Salvador.

El Salvador registró la madrugada de este domingo 7 nuevos casos positivos de COVID-19, con los que la cifra total de contagios confirmados se elevó a 125, el número de fallecidos se mantiene en 6 y 21 personas se han recuperado, de acuerdo con los datos oficiales.



De los nuevos contagios, 5 son importados y 2 locales, que se ubicaron en los municipios de Santo Tomás, en el departamento de San Salvador, y otro en el municipio de Jiquilisco, en el oriental departamento de Usulután, según lo indicó el presidente Bukele en sus redes sociales.



En los 125 casos confirmados se toman en cuenta a las 6 personas que ya fallecieron y a las 21 que han vencido a la enfermedad.





El pronóstico médico para 83 personas de 98 casos activos es "estable", en 6 casos es "moderado", "grave" para 6 y "crítico" para 3 pacientes.



Las personas contagiadas en el extranjero llegaron de Estados Unidos (19), Guatemala (25), Italia (10), Colombia (12), España (7), Panamá (9), México (8), Honduras (4), Brasil (3), República Dominicana (3), Ecuador (3), Francia (2), Perú (2), Alemania (1), Argentina (1) Canadá (1) y Costa Rica (1).



Además, un total de 4,116 personas se encuentran en cuarentena en 86 "centros de contención", ubicados en 11 de los 14 departamentos que forman el país, y 1,601 salvadoreños ya salieron de cuarentena, señalan los datos.

USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA

Los salvadoreño deberán portar obligatoriamente la mascarilla a partir del lunes, si no serán llevados a centros de cuarentena, según lo señaló el presidente Bukele.



"A partir del lunes, será prohibido andar en la calle sin mascarilla. Los que estén conduciendo vehículos y no tengan justificación para estar fuera de casa, se les decomisará su licencia, así como el vehículo", apuntó el mandatario en su cuenta de Twitter.



Señaló que "tanto los que violen la cuarentena, como los que no porten mascarilla, como los que conduzcan vehículos sin justificación (para salir), serán conducidos a centros de cuarentena, donde permanecerán durante 30 días"



Según el jefe de Estado, las medidas sanitarias "son molestas, lo sabemos, pero estoy seguro que estará de acuerdo con que su vida y la de sus seres queridos vale el esfuerzo".



"Su esfuerzo no se compara al que está haciendo nuestro personal de salud, nuestros policías o nuestros soldados", agregó.

ANALIZARÁN AMPLIAR ESTADO DE EXCEPCIÓN

La Asamblea Legislativa de El Salvador discutirá este domingo, en una sesión extraordinaria, ampliar el estado de excepción por 30 días para "continuar aplicando de manera idónea una serie de medidas sanitarias" para frenar la propagación del COVID-19.

Vea: Se elevan a 110,000 las muertes por coronavirus en el mundo



Los diputados también discutirán la extensión por 30 días más del estado de emergencia nacional, avalado el pasado 14 de marzo.



Los habitantes de este país se encuentran en cuarentena domiciliaria obligatoria, que se ampara del estado de excepción, medida que fue establecida el 21 de marzo y que se podría ampliar por 15 días más.



El pasado 14 de marzo, el órgano Legislativo aprobó por un período de 15 días el estado de excepción, que luego fue ampliado por 15 días más el 29 de marzo. EFE