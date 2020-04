Una tigresa de zoológico en Nueva York da positivo por coronavirus

Nueva York, Estados Unidos.

Una tigresa en el Zoológico del Bronx en Nueva York dio positivo por la COVID-19, dijo la institución el domingo, y se cree que contrajo el virus de un cuidador que no presentaba síntomas en ese momento.



La tigresa malaya de cuatro años llamada Nadia, junto con su hermana Azul, dos tigres de Amur y tres leones africanos desarrollaron tos seca y se espera que se recuperen por completo, dijo en un comunicado la Sociedad de Conservación de Vida Silvestre que dirige los zoológicos de la ciudad.



"Testeamos al felino por precaución y nos aseguraremos de que cualquier conocimiento que obtengamos sobre la COVID-19 contribuirá a la comprensión continuada del mundo sobre este nuevo coronavirus", decía el comunicado enviado a la AFP.





"Aunque han experimentado una disminución en el apetito, a los felinos en el Zoológico del Bronx les está yendo bien bajo cuidado veterinario y están alegres, alertas e interactúan con sus cuidadores", detalló.



"Se desconoce cómo se va a desarrollar esta enfermedad en felinos grandes ya que las diferentes especies pueden reaccionar distinto a nuevas infecciones, pero seguiremos monitoreándolos de cerca".

Covid 19, un virus de origen animal

Los cuatro zoológicos y el acuario de Nueva York, cuyo número de muertos por el virus superó los 4,000, han estado cerrados desde el 16 de marzo.



El zoológico enfatizó en que "no hay evidencia de que los animales desempeñan un papel en la transmisión de la COVID-19 a las personas más allá del evento inicial en el mercado de Wuhan, y no hay evidencia de que alguna persona haya sido infectada con la COVID-19 en Estados Unidos por animales, incluidos los perros y gatos de mascotas".



Los funcionarios chinos de control de enfermedades identificaron a los animales salvajes vendidos en un mercado de Wuhan como la fuente de la pandemia de coronavirus que ha infectado a más de un millón de personas en todo el mundo.



Según el sitio web del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, "no hubo informes de mascotas u otros animales" en el país contagiados con coronavirus antes de la noticia de la tigresa Nadia.



"Todavía se recomienda que las personas enfermas con la COVID-19 limiten el contacto con los animales hasta que se conozca más información sobre el virus", dice el sitio web del departamento.

A fines de marzo, se descubrió que un gato de mascota estaba infectado con el nuevo coronavirus en Bélgica, luego de casos similares en Hong Kong, donde dos perros dieron positivo por COVID-19.



Se cree que todos esos animales contrajeron el virus de las personas con las que viven.



El zoológico del Bronx dijo que se tomaron medidas preventivas para los cuidadores y para todos los felinos en los zoológicos de la ciudad.