Trump se da un baño de masas en visita a la India

Nueva Delhi, India.

Donald Trump y el primer ministro indio Narendra Modi celebraron este lunes un mitin multitudinario ante 100,000 personas reunidas en un estadio de críquet, el punto culminante de la visita de Estado de dos días del presidente estadounidense en la India.



Los dos dirigentes destacaron sus buenas relaciones personales y de sus países en un contexto de tensiones comerciales en el mundo.



El encuentro tuvo lugar en el mayor estadio de críquet del mundo, en la ciudad de Ahmedabad (oeste), en un mitin llamado "Namaste Trump" ("Hola Trump" en hindi).





"La relación entre India y Estados Unidos no es solo la de un socio más. Es una relación mucho más profunda y más grande", dijo Narendra Modi a Trump, que el lunes y el martes lleva a cabo su primer desplazamiento oficial en este país de 1,300 millones de habitantes.



El presidente republicano se felicitó de la "acogida fenomenal" en India, donde llegó este lunes.



"Estados Unidos quiere a India. Estados Unidos respeta a India, y Estados Unidos será siempre un amigo fiel y leal del pueblo indio", dijo Trump, elogiando la diversidad cultural del gigante asiático, así como su cine y sus jugadores de críquet.



Las gradas del estadio Sardar Patel estaban llenas cuando llegaron los dos líderes. Las colas para entrar habían empezado a las cuatro de la mañana.



Sin embargo, en el calor de la tarde, casi la mitad de la gente abandonó el estadio antes de que terminara el discurso de Trump, indicaron periodista de la AFP.







"Estamos muy contentos que Modi dirija nuestro país, de la manera cómo organizó este evento con Trump" dijo a la AFP Dev Khatri, que trabaja en una tienda de teléfonos móviles en Ahmedabad y que vino con varios amigos para escuchar al líder indio.



"Nos fuimos a la mitad del discurso de Trump, hacía demasiado calor. La gente que estaba delante nuestro también se fue", dijo por su parte Manav Patel, un estudiante de ingeniería de 18 años.

Taj Mahal

La primera jornada de esta visita de Estado de Donald Trump fue una exhibición de la amistad entre ambos líderes y el martes tendrán lugar las reuniones bilaterales.



Trump empezó su visita en Gujarat (oeste), el rico estado donde nació Narendra Modi y del que fue gobernador durante mucho tiempo.

Trump y Melania visitaron el Taj Mahal.



El presidente estadounidense visitó el áshram (lugar de meditación) de Gandhi y con su limusina recorrió varios lugares de la ciudad de Ahmedabad, decoradas con inmensas pancartas dándole la bienvenida.



Miles de indios le saludaron cuando pasaba aunque no fueron los "millones" que había augurado Trump antes de su viaje.



Luego tomó una avión rumbo a Agra, donde visitará el Taj Mahal con su esposa Melania, antes de dirigirse a Nueva Delhi para una serie de reuniones y firmas de contratos el martes.



El mitin "Namaste Trump" en el estadio de críquet fue la respuesta de Modi a uno similar celebrado en septiembre en Houston (Estados Unidos) con el lema "Howdy Modi" ("Cómo estás Modi").

"Nos gustó mucho que [Donald Trump] elogiara India y hablara de la importancia de las relaciones entre India y Estados Unidos", dijo a la AFP Harsh Kumar, un estudiante de 18 años a la salida del estadio.



"Habló de temas cruciales como el comercio y los jóvenes como nosotros esperamos que resuelva los problemas con los visados y la innovación", indicó.



No se esperan grandes anuncios durante la visita de Donald Trump a India. Los dos países están enfrentados en un guerra comercial desde el año pasado y de momento no se espera un nuevo acuerdo comercial.



Estados Unidos está descontento con el tradicional proteccionismo comercial de India y considera que las empresas estadounidenses no tienen un acceso suficiente a su mercado interior.