Crisis en El Salvador: Las claves del enfrentamiento entre Bukele y el Congreso

San Salvador.

El rechazo de la Asamblea Legislativa salvadoreña a un polémico préstamo impulsado por el presidente Nayib Bukele para financiar un plan de seguridad contra las pandillas ha generado una crisis interna en El Salvador que supone, para algunos sectores, el quiebre del orden constitucional en el país centroamericano.



Acompañado por decenas de militares con armas de asalto, y encomendándose a las presuntas enseñanzas de dios, Bukele irrumpió este domingo en el Congreso amenazando a los diputados con llamar al pueblo a la insurrección si no cumplían con sus deseos.



Estas son las cinco claves para entender la situación que se vive en El Salvador:

3 LA CUESTIONADA EMPRESA MEXICANA

Grupo SeguriTech Integral Security, una multimillonaria dedicada a la vídeo vigilancia, confirmó en enero pasado al periódico local El Faro que pagó los gastos de un viaje en avión privado que el viceministro de Seguridad y director general de Centros Penales, Osiris Luna, hizo el año pasado.



"El viaje del señor Osiris Luna está ligado con la vídeo vigilancia, ¿sí o no?, porque si la empresa que le pagó el viaje es la que está licitando la vídeo vigilancia no habría transparencia", se preguntó el pasado viernes el diputado Mauricio Vargas, del opositor Arena.



Esta situación no ha sido aclarada por las respectivas autoridades gubernamentales.



De acuerdo con el periódico local El Diario de Hoy, la compañía SeguriTech Integral Security ha sido denunciada en México por dotar a las autoridades de cámaras de vídeo vigilancia que no funcionaban y de haber sobrevalorado los aparatos.