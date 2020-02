Científico español dice que coronavirus podría haber escapado de laboratorio

Alicante, España.



El microbiólogo español Francisco Martínez Mojica, "padre" de la herramienta de edición genética CRISPR, apuntó el viernes la posibilidad de que el coronavirus pueda ser un "virus mutante" y haya "escapado" de un laboratorio de Wuhan (China).



"No me extrañaría que simplemente fuera un virus mutante", dijo a la prensa Mojica. Los virus mutan muchísimo y, cuando no se controlan exactamente, "no sabes dónde" te pueden "atacar, y éste puede ser un caso de estos", explicó este científico de Universidad española de Alicante, varias veces favorito a los Premios Nobel.



El virus apareció - recordó Mojica - en una ciudad (Wuhan) donde hay "una laboratorio de investigación con virus patógenos y sobre el cual ya saltaron unas cuantas alarmas desde otro centro de investigación, sobre todo de los Estados Unidos, diciendo que, a lo mejor, no reunía todos los requisitos de seguridad".



Según el experto, cuando surge un brote como éste, y "no sabemos cuál es el camino que va a tomar, es normal que haya una cierta preocupación".





"Afortunadamente, hoy en día los métodos de diagnóstico y los métodos para controlar este tipo de epidemias no tienen nada que ver con los de hace unos años", resaltó.

En su opinión, "toda la investigación en el campo de la microbiología va a permitir, sin lugar a dudas, por lo menos controlar que no vaya mucho más allá de lo que podría haber ido" en comparación con lo que han ido otras infecciones semejantes.



"Estas cosas asustan un poco (...), pero confío en que se controle y tenemos claro que se están poniendo en marcha todos los medios para que esto no llegue a más", quiso tranquilizar.



El sistema CRISPR, inspirado en un hallazgo de Mojica, es capaz de cortar y pegar secuencias de ADN de manera eficaz y barata. Fue diseñado por la estadounidense Jennifer Doudna y la francesa Emmanuelle Charpentier.



Ya se está utilizando en miles de laboratorios de todo el mundo para hacer ensayos clínicos de todo tipo de enfermedades, incluido el cáncer y el sida, y en experimentos medioambientales, vegetales y veterinarios, entre otros.