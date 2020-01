Nuevo video muestra que dos misiles impactaron contra el avión ucraniano

Nueva York, Estados Unidos.

Un video, cuya autenticidad ha sido verificada por el periódico estadounidense The New York Times, muestra por primera vez cómo dos misiles iraníes impactaron el 8 de enero contra el avión de Ukraine International Airlines (UIA) con 176 personas a bordo.



En el video, se ve un primer misil desplazándose por el cielo hasta golpear el avión y, uno 23 segundos después, se observa un segundo misil que vuelve a impactar en la aeronave, que se desplaza lentamente por el cielo hasta aparecer envuelto en llamas.





El video está grabado en blanco y negro y el NYT usa unos rectángulos para señalar dónde están los misiles y el avión, que aparecen muy pequeños.



The New York Times confirmó la veracidad del video, que fue grabado en el tejado de un edificio cerca del pueblo rural de Bid Kaneh, ubicado a unos siete kilómetros de una base militar iraní.



Precisamente, uno de los comandantes de la Guardia Revolucionaria iraní, Amir Ali Hajizadeh, explicó que los misiles fueron lanzados desde una base cercana a esa localidad.



La Guardia Revolucionaria explicó que el avión, un Boeing 737-800, que cubría la ruta Teherán-Kiev, fue derribado al poco de despegar del aeropuerto internacional Imán Joeminí de Teherán porque fue confundido con un misil de crucero.



The New York Times localizó este martes el video en YouTube, poco después de que un usuario iraní lo subiera a ese portal.

El derribo del avión, negado en un principio por las autoridades iraníes, ha causado rabia entre la población iraní, con protestas en estos últimos días contra el sistema islámico del país.



Ante esta situación, las autoridades han desplegado desde hace dos días un gran número de antidisturbios en el centro de Teherán y frente a las universidades.



Varios estudiantes universitarios fallecieron en el derribo del Boeing 737, en el que viajaban 167 pasajeros, entre ellos 82 iraníes y 63 canadienses, estos últimos en su mayoría con doble nacionalidad, y nueve tripulantes ucranianos. EFE