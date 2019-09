El polémico Hunter Biden, en el ojo del huracán que arrasa Washington

Washington, Estados Unidos.



Hunter Biden, hasta ahora solo el "chico malo" de la familia del exvicepresidente y actual aspirante a demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, ha pasado en los últimos días al centro de la polémica en Estados Unidos y se encuentra en el ojo del huracán que está arrasando Washington.



Hunter (Wilmington, EEUU, 1970) se ha convertido en protagonista inesperado de una de las situaciones más convulsas del terreno político estadounidense en las últimas décadas: la apertura de un proceso de investigación para iniciar un posible juicio político contra el presidente Donald Trump.









Los demócratas acusan a Trump de "traición" a la Constitución y a la seguridad nacional por haber pedido a su homólogo ucraniano, Vladímir Zelenski, que investigara al exvicepresidente Joe Biden y a su hijo Hunter por posible corrupción en Ucrania.



Bajo la lupa está el papel del hijo de Biden en el consejo de administración de la empresa de gas ucraniana Burisma durante cinco años, como parte de una "junta internacional de alto perfil" reunida por el empresario y exministro de Ecología de Ucrania Mykola Zlochevsky, que situará a Hunter en los libros de historia de Estados Unidos de manera accidentada.



Pero ¿Quién es Hunter Biden?





En una extensa entrevista con la revista The New Yorker en julio de este año, Hunter admitió haber consumido diferentes tipos de drogas y alcohol durante décadas. De hecho, la Marina estadounidense lo rechazó por dar positivo en cocaína.

No obstante, Hunter y Hallie terminaron su peculiar relación a principios de este año y, meses más tarde, en mayo, el joven Biden se casó por segunda vez con una directora de cine sudafricana, Melissa Cohen.

4 NEGOCIOS SOSPECHOSOS

Pese a que el centro de la controversia se encuentra en sus lazos con Ucrania, la vida profesional de Hunter estuvo previamente rodeada de claroscuros. Cuando estaba en el consejo del Programa Mundial de Alimentos en EEUU, Hunter ofreció al magnate chino Ye Jianming "usar sus contactos" para ayudar a identificar oportunidades de inversión para su compañía.

Esa noche, Ye envió un diamante de 2,8 quilates (valorado en cerca de 80,000 dólares) a la habitación de Hunter. El hijo de Biden descartó que se tratara de un soborno, según la entrevista con The New Yorker, pero evitó quedarse con el pedrusco y se lo dio a sus socios. "Sabía que no era buena idea quedármelo", defendió.