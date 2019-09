Irán amenaza a EEUU con un ataque brutal ante cualquier agresión

Washington, Estados Unidos.

El Gobierno iraní ha advertido oficialmente a Estados Unidos de que responderá "inmediatamente" a cualquier agresión, después de que Washington amenazara con tomar represalias tras acusar a Teherán de los recientes ataques contra la petrolera saudí Aramco.



Según una nota oficial publicada este miércoles por los medios oficiales iraníes, "si se lleva a cabo algún acto contra Irán, ese acto inmediatamente se enfrentará a la respuesta de Irán y su alcance no se limitará al origen de la amenaza".



Este documento fue entregado hace dos días por las autoridades iraníes en la Embajada de Suiza en Teherán, la encargada de los intereses estadounidenses al no mantener este país relaciones diplomáticas con Irán.



En la carta se subraya que los citados ataques contra Aramco "no son obra de Irán" y se condenan y desmienten las acusaciones al respecto del presidente estadounidense, Donald Trump, y de su secretario de Estado, Mike Pompeo.



Pompeo responsabilizó a Irán el mismo día de los ataques, el pasado sábado, y hoy se encuentra en Arabia Saudí para coordinar con las autoridades del reino una respuesta.

No obstante, los ataques con drones contra dos plantas de Aramco fueron reivindicados por los rebeldes hutíes del Yemen, que ya han perpetrado agresiones similares en respuesta a la intervención militar en su país de una coalición militar liderada por Arabia Saudí.



Al respecto, el presidente iraní, Hasan Rohaní, urgió este miércoles a "los enemigos de la región" a "aprender una lección" del ataque de los rebeldes hutíes, que calificó de una "alerta" para poner fin a la guerra en el Yemen.



Las autoridades iraníes respaldan a los hutíes en su lucha contra la coalición árabe, pero afirman que no les financian ni envían armamento, como denuncian EEUU y Arabia Saudí. EFE