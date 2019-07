Muere niña de 2 años al caer de crucero en Puerto de San Juan

San Juan, Puerto Rico.



Una menor de 2 años murió al caer desde un crucero atracado en el Muelle Panamericano de la capital puertorriqueña, informaron hoy autoridades locales.



La información preliminar indica que la menor se zafó de los brazos de su abuelo cuando este se asomó por una ventana desde el onceavo piso del crucero de la empresa Royal Caribbean.

La menor, procedente de Indiana, se encontraba en el barco con su abuelo, identificado como Salvatore Anello, su madre, Kimberley Schultz Wiegand, y otros familiares cuando se produjo el incidente.

"Homicidios está aquí investigando", sostuvo el secretario de Seguridad Pública del Gobierno de Puerto Rico, Elmer Román.

El funcionario adelantó que la investigación incluye el interrogatorio a los miembros de la familia de la menor fallecida, pero que todavía no se llevó a cabo dado que permanecen en las dependencias médicas del crucero de la compañía Freedom of the Seas.

El funcionario subrayó que reciben atención psicológica dado el estado de nerviosismo en que se encontraban.



"Viajaban con la niña sus abuelos paternos y maternos", precisó Román, que se desplazó personalmente al Puerto de San Juan para conocer de primera mano el estado de la situación.

