Militares rusos comienzan a abandonar Venezuela, confirma embajada

Caracas, Venezuela.

La embajada de Rusia en Caracas anunció este miércoles la retirada de Venezuela de un grupo de especialistas militares rusos encargados del mantenimiento de equipos suministrados previamente al país caribeño.



"El 26 de junio sale de Caracas a Moscú el avión “Il-62” que lleva los técnicos rusos que estaban en Venezuela durante los tres últimos meses en el marco de la asistencia técnica que presta Rusia según los contratos en la esfera técnico-militar con Venezuela", dijo la misión diplomática en la red social Twitter.



La embajada reiteró que Rusia ha suministrado a Venezuela "varios equipos sofisticados" que requieren de labores de mantenimiento.



Con todo, los especialistas rusos también se dedicaban a la "capacitación del personal venezolano", explicó la legación en otro tuit.



"Eran trabajos sumamente rutinarios y se continuarán según el cronograma anteriormente acordado entre ambas partes", afirma la misión diplomática.



Ésta dijo que no se trata de la "presencia militar rusa" en Venezuela sino del "cumplimiento de los contratos de servicio, que no conlleva elementos de desestabilización de la situación".



Al mismo tiempo, la embajada no precisó el número de los especialistas rusos que regresan a su país, ni tampoco la cifra de los técnicos que continúan prestando sus servicios en Venezuela.

Vea: Trump alardea que una guerra entre Irán y EEUU 'no duraría mucho'



El Ministerio de Exteriores ruso informó este martes sobre el envío de otro grupo de técnicos militares a Venezuela.



"Seguirán trabajando en el mantenimiento del equipo suministrado previamente a Venezuela en el marco de los contratos de cooperación técnico-militar", dijo el vicetitular de la cartera, Serguéi Riabkov.



EEUU y otros países han criticado la presencia de Rusia en Venezuela y Washington ha exigido incluso que el personal ruso abandone el país.



El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró en un reciente encuentro con los máximos responsables de las principales agencias mundiales de noticias que Moscú "no está creando ninguna base (militar), ni llevando tropas allí".EFE