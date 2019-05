Una organización humanitaria pide en EEUU atención especial a los menores en frontera

Chicago, Estados Unidos.



La organización humanitaria Niños con Necesidad de Defensa (KIND, en inglés) recomendó este jueves en EEUU que los menores detenidos por la Patrulla Fronteriza en el linde con México reciban atención de profesionales de bienestar infantil, y que se evite la separación de las familias.



"Un menor nunca debe ser separado de sus padres, a menos que su bienestar corra riesgo por culpa de sus padres o tutores legales, haya un riesgo inminente de daño a su salud o exista una base creíble de que el adulto que lo acompaña no es su padre o tutor", señala un comunicado de la organización.



En caso de separación, "debe desarrollarse un sistema para documentar y hacer un seguimiento de los niños, de forma que los padres puedan comunicarse con ellos, impugnar las razones de la separación o buscar la forma de reencontrarse con ellos", agrega.

De acuerdo con las recomendaciones de KIND, la documentación debe incluir a todos los miembros de la familia, como hermanos, abuelos u otros migrantes que tengan relación con los niños y puedan hacerse cargo de ellos.



"Durante cualquier separación, aunque sea temporal, mientras el niño se encuentre bajo custodia de la Patrulla Fronteriza debe ser atendido por profesionales en el cuidado de menores", afirma KIND.

Hay menores que llegan solos hasta la frontera con Estados Unidos.

Organizaciones humanitarias como esta han denunciado casos de niños que quedaron solos en Estados Unidos al ser deportados sus padres, o incluso se dan los casos en los que las autoridades no pueden informar sobre el paradero actual de muchos de estos menores.



La Patrulla Fronteriza ha sido criticada por el cuidado que ofrece a los menores que detiene en la frontera y es responsabilizada además por la muerte de algunos de ellos que estaban bajo su custodia.

Este jueves, las autoridades informaron de la muerte en septiembre pasado de una niña migrante salvadoreña de 10 años mientras se encontraba en un centro de detención, lo que supone el sexto caso de un menor de edad que fallece bajo custodia del Gobierno en los últimos meses.



Según el comunicado de KIND, además de brindarles atención médica, alimentos, ropa adecuada, mantas y artículos de higiene, esos profesionales deben evaluar si los niños han sufrido algún abuso o mal trato de parte de sus acompañantes.



También se sugiere que los profesionales se comuniquen con los niños y sus padres en su idioma original, y que se consigan intérpretes en los casos en que hablen algún dialecto indígena.

Hay otros casos de menores que llegan acompañados, pero que son separados de sus padres.

KIND señala que el trabajo de la Patrulla Fronteriza con los menores debe ser monitoreado por grupos externos, los que podrían exigir el cumplimiento de los estándares vigentes de transporte, escolta y detención de personas, algo que en muchos casos no se cumple.



El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) ha informado que el sistema de detención migratorio se encuentra en un momento crítico, porque la cantidad de padres y menores que cruzan la frontera supera el cupo de las instalaciones existentes para alojarlos.



En meses recientes ha aumentado el flujo de inmigrantes, en su mayoría familias y menores no acompañados procedentes de América Central, que llegan a la frontera con México.



Las autoridades arrestaron a 98,977 migrantes indocumentados en la frontera con México en abril, la mayor cifra de los últimos seis meses, de los cuales 8,897 eran menores no acompañados, según datos publicados a comienzos de mayo por la Patrulla Fronteriza.



Fundada por Angelina Jolie y Microsoft Corporation, KIND ayuda a los niños no acompañados dondequiera que estén, según se lee en la web de la organización que tiene su sede central en Washington, DC.