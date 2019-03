El “niño soldado” de Al Qaeda ha cumplido su sentencia

Toronto, Canadá.

Una jueza canadiense determinó ayer que Omar Khadr, un canadiense que fue capturado por EEUU en Afganistán cuando tenía 15 años y pasó casi una década en Guantánamo, ha cumplido su condena y puede viajar libremente sin solicitar permiso.

Khadr fue condenado en 2010 por un tribunal militar estadounidense a ocho años de prisión por la muerte en 2002 del sargento Christopher Speer en un combate en Afganistán entre soldados de EEUU y Al Qaeda.

El joven, que fue acusado de crímenes de guerra por EEUU, fue repatriado a Canadá en 2012 tras pasar casi 10 años encarcelado en la prisión de la base naval estadounidense de Guantánamo, para cumplir el resto de su condena.

En mayo de 2015, un tribunal de Canadá decidió concederle la libertad condicional al considerar que Khadr no era una amenaza ni para la sociedad ni para las relaciones de Canadá con otros países, pero restringió su capacidad de viajar y relacionarse con otros miembros de su familia. Técnicamente, el tiempo en libertad condicional no le computa a Khadr como parte de su sentencia de ocho años, pero la jueza Mary Moreau decidió ayer que le cuente, por lo que ya no está sujeto a las restricciones impuestas.

Khadr, uno de los hijos de Ahmed Said Khadr, un canadiense de origen egipcio que murió en 2003 en Pakistán durante un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad del país y que está considerado como uno de los miembros fundadores de Al Qaeda, declaró su satisfacción tras la decisión de la jueza Moreau.

“Estoy contento”, dijo Khadr a los medios de comunicación en las puertas del tribunal de la ciudad de Edmonton. “Voy a tratar de concentrar en mi recuperación y no tener que preocuparme por regresar a la prisión”, añadió.