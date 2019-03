Obrador firma acuerdo para no reelegirse como presidente de México

Ciudad de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó este martes una carta en la que se compromete a someterse a una consulta sobre la revocación de mandato en 2021 y a no buscar la reelección en 2024, respondiendo así a críticos y a opositores.



"Vamos a firmar un documento, un compromiso con el pueblo de México. Lo voy a leer y lo voy a firmar para que se publique y quede constancia", indicó el mandatario en su rueda de prensa matutina.



La Cámara de Diputados de México aprobó el pasado 14 de marzo la reforma constitucional en materia de revocación de mandato del presidente y de consulta popular y envió al Senado el dictamen para su revisión y eventual ratificación.





De esta manera, López Obrador se someterá a consulta para decidir en 2021 su continuidad en la Presidencia, que ha de culminar en octubre de 2024.



Pero algunos críticos y opositores lo ven como una manera de hacer campaña a mitad de su mandato, e incluso abriría la posibilidad de reelegirse.



En respuesta, en la carta de López Obrador se señala que el presidente siempre declaró que "de llegar a un puesto público" se sometería a la revocación de mandato.



"Así lo hice cuando fui jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal (2000-2005) y en las tres campañas presidenciales posteriores reiteré tal compromiso", apuntó.



Así, indicó que a mediados de su mandato, en 2021, se llevará a cabo una consulta ciudadana para que el pueblo decida si continúa en el cargo.



"Fui elegido para un sexenio de la Presidencia, pero según la Carta Magna, el pueblo tiene todo el derecho y la posibilidad de cambiar a su gobierno", puntualizó.



Recordó que ya envió al Congreso la iniciativa de reforma constitucional y criticó a sus adversarios políticos, "los conservadores", por creer que busca ser reelegido, algo que calificó de "infundio".



Dijo que, al igual que el presidente Francisco Ignacio Madero (1911-1913), él cree que "el poder solo tiene sentido y virtud cuando se pone al servicio de los demás".

"Considero que basta con seis años para desterrar la corrupción y la impunidad. Y convertir a México en una república próspera, democrática y fraterna. No tengo duda que nos alcanzará el tiempo para consumar la cuarta transformación de la vida pública del país", agregó.



Finalmente, reafirmó no ser "partidario" de las reelecciones "bajo ninguna circunstancia".



"Sepan, señores conservadores, que abandonaré la Presidencia en el día preciso que marca la ley suprema, y en 2024 me iré allá por Palenque", donde tiene un rancho, apuntaló.



Sin embargo, deseó que, para 2024, haya logrado cambiar la cara al país, para este no pueda retroceder "en los inmundos y tristes tiempos en que dominaba la mafia del poder", en referencia a ciertas élites que critica. EFE