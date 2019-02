Cabello alerta que habrá una respuesta "terrible" a quienes invadan Venezuela

Caracas, Venezuela.



El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, alertó este miércoles que habrá una respuesta "terrible" a quienes intenten invadir Venezuela, al tiempo que volvió a rechazar el ingreso de la ayuda humanitaria que se acopia en las fronteras del país y que fue gestionada por la oposición.



Les daremos la respuesta más terrible que ellos puedan imaginarse, aquí en Venezuela no van a poder, Venezuela seguirá siendo libre, soberana e independiente", dijo el líder chavista durante un encuentro con miles de simpatizantes en el estado de Bolívar (sur).



"Si ellos creen que van a venir militares de otros países a asesinar a los chavistas, y nosotros nos vamos a quedar con los brazos cruzados, están muy equivocados, ya cada quien sabe lo que tiene que hacer, ya cada quien sabe dónde tiene que ir", apuntó en referencia a instrucciones militares que no aclaró.



Lea más: Guaidó afina la maquinaria para entrada de ayuda humanitaria



El también jefe de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aseguró que la oposición venezolana "amenaza" al chavismo con una invasión de "soldados importados" estadounidenses.



"La derecha cree que nos va a meter miedo, asume que van a llegar aquí sus soldados importados y los chavistas, los revolucionarios, los patriotas, van a salir corriendo, creen que ellos van a venir aquí y van a decir: 'aquí llegamos nosotros, vamos a gobernar'", añadió.



La oposición venezolana asegura que el país atraviesa una "emergencia humanitaria compleja", y ha pedido ayudas a la comunidad internacional para paliar la crisis, que el Gobierno reconoce en parte pero la achaca a un "bloqueo" y "persecución financiera" internacional.



Parte de estas ayudas se almacenan en la colombiana ciudad de Cúcuta y en el estado brasileño de Roraima, pero el gobernante venezolano, Nicolás Maduro, ha señalado que no las aceptará al aseverar que esto podría dar paso a una invasión armada que desaloje al chavismo del poder, que gobierna desde 1999.



Lea más: La diplomática designada por Guaidó toma posesión de la sede de la embajada en Costa Rica



Cabello dijo este miércoles que estas donaciones no son una ayuda para el país y mucho menos "humanitarias", al tiempo que volvió a pedir el levantamiento del "bloqueo" que asegura el oficialismo hace Estados Unidos a la Administración de Maduro.



Esta misma jornada, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que las donaciones son "una farsa" que responden a "un llamado" hecho en 2015 por un alto cargo militar estadounidense para intervenir el país, que cuenta con grandes recursos minerales y petroleros.



La crisis política venezolana se acentuó en enero pasado, cuando Maduro juró un nuevo mandato de 6 años cuya legitimidad no reconocen la oposición y parte de la comunidad internacional, y Guaidó se proclamó luego como "presidente encargado", por considerar que el líder chavista "usurpa" la Presidencia.



Lea más: Altos mandos militares de EEUU y Colombia presionan a militares venezolanos



La crisis política venezolana se acentuó en enero pasado, cuando Maduro juró un nuevo mandato de 6 años cuya legitimidad no reconocen la oposición y parte de la comunidad internacional, y el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, se proclamó como presidente encargado por considerar que el líder chavista "usurpa" la Presidencia.